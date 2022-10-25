史瓦帝尼訪團返國 外交部：為54年邦誼寫下新篇章

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（中央社記者黃雅詩台北25日電） 史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）今天結束訪台行程搭機離開，外交部表示，此次是史王即位後第18度來訪，訪台成果豐碩，為台史長達54年邦誼寫下新篇章。

外交部發布新聞稿指出，外交部常務次長俞大㵢代表政府前往送機。恩史瓦帝三世本次率團來台進行國是訪問達成許多重要成果，使台史兩國合作及友好關係邁入嶄新里程碑。

外交部指出，史瓦帝尼訪團此行曾會晤總統蔡英文，接受軍禮歡迎，並在蔡總統及恩史瓦帝國王共同見證下，兩國外長簽署「聯合聲明」，史國重申在國際場域對台灣的堅定支持，兩國將就經濟建設等領域加強合作。

訪台期間恩史瓦帝三世接受外交部長吳釗燮歡迎款宴，另與經濟部長王美花晤敘，就拓展台史經貿、投資及商務等領域合作交換意見。

訪團在台灣舉辦投資商機說明會，由恩史瓦帝三世親自主持，吸引近百家台灣廠商前往與會，台灣經緯航太科技公司並與史國商工貿易部簽署合作意向書。兩國民間企業及政府經貿部門也透過說明會交流，討論非洲商機及拓展非洲市場的策略規畫。

外交部表示，史瓦帝尼訪團參訪台灣中油公司桃園煉油廠，與相關領域專家共同討論台灣的建設發展，做為史國國家發展的借鏡，史王另派史瓦帝尼王國皇家科技園區官員參訪新竹科學園區，並簽署合作備忘錄，推動雙方園區未來在科技產業領域的合作；訪團成員在台期間也就文教議題與相關機構交流。

外交部表示，此次是恩史瓦帝三世即位後第18度正式來訪，進一步強化台史兩國政治、經濟、科技及文教等方面的友好關係，為台史長達54年邦誼寫下新篇章，成果豐碩。台史兩國情誼源遠流長，邦誼歷久彌新，雙方也將持續在互惠互利的友好基礎上，持續增進兩國人民的福祉。（編輯：翟思嘉）1111025