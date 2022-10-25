綠營雲嘉嘉縣市長參選人簽連署 開創城市新模式

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民進黨嘉義市長參選人李俊俋（中）、嘉義縣長翁章梁（右）與民進黨雲林縣長參選人劉建國（左）25日召開聯合記者會，簽署聯合政策連署書，盼開創城市治理新模式。中央社記者黃國芳攝 111年10月25日

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（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）民進黨嘉義市長參選人李俊俋今天邀請嘉義縣長翁章梁、雲林縣長參選人劉建國召開「雲嘉嘉聯合記者會」，會後3人簽署聯合政策連署書，開創城市治理新模式，盼吸引年輕人回流。

李俊俋、翁章梁、劉建國今天在李俊俋競選總部召開「雲嘉嘉聯合記者會」，提出3大主張，包括支持18歲公民權、3方醫療合作，以及區域聯合災防。

李俊俋致詞表示，嘉義縣市與雲林縣本來就是共同生活圈，將來如果能透過區域聯合治理，拉開雲嘉嘉縱深，必定能發揮1+1+1大於3的力量，加速南部地區整體發展，開創城市治理新模式。

翁章梁指出，面對高齡化、少子化、空污、通貨膨脹等問題，未來城市要朝永續經營的方向前進，雲嘉嘉更要透過區域聯合治理，並串聯災防與民防系統，建立聯合指揮系統來加強城市韌性。

翁章梁指出，雲嘉嘉地區為全國人口老化最嚴重的地區，嘉義市醫療資源平均數排名為全國第2，未來透過整合醫療與照護資源，運用數位科技，讓醫療資源共享，遠距照護偏鄉長輩，打造智慧化的照護系統，讓雲嘉嘉的長輩有更加友善醫護環境。

劉建國說，透過整合嘉義縣醫學中心、嘉義市地區醫院、診所及台大雲林分院虎尾院區醫療大樓2期擴建，串聯雲嘉嘉地區的醫療服務，攜手解決區域醫療照護資源不均的問題。

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李俊俋表示，面對地震及極端氣候變化，必須建立雲嘉嘉區域防災的備援與復原互助機制，積極配合中央強化因應突發性事件風險的能力。設置雲嘉嘉轄區內民間災害防救團體聯繫機制，並建立聯合指揮中心統合搜救能量，以即時因應區域內不同災害事故。

最後，李俊俋、翁章梁、劉建國共同簽署聯合政策連署書，承諾勝選後共同落實區域聯合治理，重新開啟共生共榮生活圈，除了讓高齡長者得到更好的照顧，也要透過開創新的產業機會，吸引年輕人回流。（編輯：謝雅竹）1111025