台東公民論壇 劉櫂豪對環保婦幼等議題提政見

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（中央社記者李先鳳台東縣25日電）民進黨台東縣長參選人劉櫂豪今天參與公民團體舉辦「縣長給問嗎？」針對環保、婦幼、部落產業、族群及體育等議題表達相關政見；他希望能發揮公民力量，選出最有能力的人。

台東大學教授劉炯錫針對焚化爐問題提問，劉櫂豪表示，2018年與饒慶鈴參選台東縣長時，都承諾反對啟用焚化爐，如今饒慶鈴當選後違反承諾重啟焚化爐，還把焚化爐當作政績宣傳。劉櫂豪指出，未來若他主政會以階段性處理，與在地居民溝通，採用對環境衝擊最少、對環境更永續的方式來處理垃圾。

劉櫂豪回覆達魯瑪克部落主席胡進德針對部落產業、公民電廠及再生能源議題，提及部落產業應該有別於一般市場競爭機制的模式，應該是以部落為主體，部落的核心是分享，應以部落整體的方式，推動部落產業，以共享經濟模式才能有部落特色並展現優勢。關於公民電廠，未來會從地方與中央合作一起來協助。

台東記者協會理事長章俊博以日前蘭嶼發生族群衝突的案例詢問，隨著經濟、文化、觀光發展，引起的族群衝突議題要如何解決。劉櫂豪指出，台東是全國原住民族比例最高的縣市，這是台東獨特的優勢，蘭嶼的衝突問題，先了解蘭嶼的警力是不足的，解決警力問題，才能降低衝突的情況發生，同時也要推動彼此尊重，和諧共榮打造台東獨特的文化。

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對於台東的體育議題，劉櫂豪說明，這2年來台東縣政府推動泳圖共構把縣立游泳池拆掉，劉櫂豪主張，把原台東看守所打造成為親子新樂園，也會蓋游泳池，讓縣民有休閒運動的場域。同時鼓勵單項協會在台東舉辦各項賽事，促進運動觀光。

有關婦幼問題，劉櫂豪表示，政府推出0至6歲國家一起養政策，地方政府應有效落實；對於地方公托及保母、育兒的品質應提升，也要照顧職業父母接送小孩的時間彈性，並且建置社區型的托育中心，他主張每個鄉鎮市要打主題兒童樂園，友善親子環境，政府要協助青年就業，青年有就業機會，才會在台東成家育兒。（編輯：郭諭儒）1111025