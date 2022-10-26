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柯志恩批薪資漲幅不如房價 陳其邁：平均收入增加

2022/10/26 13:04
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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩批評過去2年市民薪水漲幅比不上房價漲幅，高雄市長陳其邁今天表示，高雄薪資成長六都第一，平均收入增加、貧富差距也縮小，未來還會繼續努力。

柯志恩昨天晚上在鳳山五甲龍成宮舉行廟口開講時，批評過去2年市民的薪水漲幅比不上房地產上漲速度，且貧富差距日益擴大，令人民苦不堪言。她並表示，無論選舉結果如何，她都會長住高雄，與市民站在一起。

對此，陳其邁今天上午出席默克高雄廠電子材料供應系統生產廠啟用典禮時接受媒體聯訪表示，高雄薪資成長六都第一，達到8.82%，這幾年市民平均收入也增加，貧富差距的縮小幅度也是六都最高，已漸有效果，未來會繼續努力。

對於柯志恩宣布將長住高雄，陳其邁說，「任何人到高雄，不論觀光、定居，成為高雄人，我們都很歡迎」。至於柯志恩昨天受訪將高雄大立百貨，講成「大立光百貨」，柯志恩今天受訪說是口誤；陳其邁則說，大立百貨高雄人都知道。

被問到高雄港疑有中資，會否影響招商？陳其邁說，中資與否由經濟部投審會認定，不論招商、投資，都必須遵守經濟部的外國人投資及中資相關管理規定。

此外，台積電員工休假受關注，陳其邁表示，台積電在高雄設廠進度沒變，仍按照原來期程。台積電保持晶片相關製程技術領先，是全球最有競爭力廠商，長期晶片需求如無線通訊、車用電子等仍強勁，整體來看，不會受到短期變化影響。（編輯：黃世雅）1111026

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