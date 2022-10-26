鄭朝方提開發竹北後站 轉乘結合藝文

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民進黨竹北市長參選人鄭朝方日前與台灣交通安全協會會勘竹北火車站後站，26日提出未來要規劃開發，打造為彈性藝文空間，舉辦文創市集或展演活動等，活化附近商圈。（鄭朝方競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月26日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣26日電）民進黨竹北市長參選人鄭朝方今天提出，未來要規劃開發竹北火車站後站，可舉辦文創市集或展演活動等，活化附近商圈。

鄭朝方競選團隊發布新聞稿表示，鄭朝方日前與台灣交通安全協會會勘竹北火車站後站，認為可以承擔轉乘交通樞紐功能，打造為彈性藝文空間，如舉辦文創市集或是其他展演活動。

鄭朝方表示，目前，後站大片空地僅作為廣場跟停車場使用，覺得很可惜，希望在不變更地目情況下，活化這塊土地使用。

鄭朝方說，要設計好整體火車站附近空間，如轉乘旅客在下公車或是火車後，能直達轉運站，在站外也設計好公車等候處，方便民眾轉乘，增加公車使用率。

台灣交通安全協會副理事長林志學表示，此用地若經過重新規劃，調整優化竹北市區公車站牌位置與進出站動線、計程車排班載客動線、私家車接送臨停動線、Youbike腳踏車站位、行人廣場與休憩空間等，讓民眾搭乘更方便。（編輯：方沛清）1111026