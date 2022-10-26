立陶宛國會議員憂共產主義反撲 籲各國捍衛自由

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（中央社記者王揚宇台北26日電）立法院長游錫堃今天邀請立陶宛國會歐洲事務委員會副主席帕維里歐尼斯，參觀立陶宛攝影展。帕維里歐尼斯說，回顧歷史，共產主義會再反撲，各國要隨時做好準備，捍衛自由。

「揭幕：尋探立陶宛攝影中的認同」展覽由立陶宛國家美術館、國立台灣美術館及國家攝影文化中心共同主辦，展覽依時序與主題劃分為「認同即現實」、「認同即物件」和「認同即概念」等3部分，橫跨立陶宛3個世代。

游錫堃邀請帕維里歐尼斯（Žygimantas Pavilionis）一同看展，導覽員在旁解說，帕維里歐尼斯看到一張立陶宛在共產主義統治時期的市場照片，說這是一場夢魘，也透過翻譯跟游錫堃訴說照片背後的故事。

帕維里歐尼斯會後受訪時表示，台灣最近有很多團到立陶宛，支持立陶宛的自由，因此這次來到台灣，就是要支持台灣的自由，讓立陶宛跟台灣一起繼續合作、努力。立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）也請他代為向游錫堃問候，更希望能早日到台灣訪問。

游錫堃則說，帕維里歐尼斯是立陶宛重量級國會議員，也非常有國際觀。他7月訪問立陶宛時，帕維里歐尼斯陪他2天，參觀立陶宛憲法廳、國家美術館等，也參加台灣論壇會議跟立陶宛友台小組晚宴。

游錫堃表示，帕維里歐尼斯非常堅定支持台灣，呼籲全台民眾要珍惜立陶宛與台灣的友誼、深化邦誼，也希望民眾參觀展覽。（編輯：林興盟）1111026