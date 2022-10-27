知名史學家哈拉瑞：無意義戰爭難免 勿低估人類愚蠢

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（中央社記者黃雅詩台北27日電） 疫情與俄烏戰爭衝擊全球，知名以色列歷史學家哈拉瑞今天悲觀直言，疫情使世界更分裂，戰爭毫無意義卻難避免，因為歷史重要法則是「不要低估人類的愚蠢」。

他也觀察到，人類正進入「去全球化時代」，戰爭使各國不願從不信任國家進口物資，將使通貨膨脹、物價飛漲，更多衝突也將使各國國防預算暴增，排擠其他醫療教育預算，「全球每個人生活都會變得更糟，原本給老師護士的錢會拿去買坦克。」

耶路撒冷希伯來大學歷史系教授哈拉瑞（Yuval Noah Harari）今天以錄影方式在第20屆遠見高峰會發表專題演講，題為「世界更分裂？疫情、戰爭後的新挑戰」。

哈拉瑞表示，歷史重要原則是「永遠不要低估人類的愚蠢」，很多不合理、不符任何人利益的事都會發生，21世紀戰爭都是毫無意義的，過去戰爭是透過征服掠奪資源，現在經濟力量來源是知識，例如台灣半導體重要，是因掌握數位革命關鍵技術，這不是透過戰爭能搶奪的，戰爭經濟意義很小。

哈拉瑞說，窮國不可能靠戰爭致富，俄羅斯持續引戰已破產，只剩天然氣、石油，此外，若核戰爭爆發，結果定是人類「全軍覆沒」，沒人可獲勝。

戰爭無意義為何還爆發俄烏戰爭？哈拉瑞直言，是因俄羅斯「做了錯誤又愚蠢的決定」，低估烏克蘭決心並誤判俄羅斯利益，俄國即使搶到烏克蘭部分土地也不會使俄國人民過得更好，因早已花更多民脂民膏去買武器。

哈拉瑞說，侵烏還摧毀俄國國際地位，「使俄國變成中國的傀儡」，就算極端俄羅斯民族主義者也該反對這場戰爭，但人類總能繼續做出毫無意義的愚蠢決定，鷸蚌相爭漁翁得利，「俄羅斯跟歐洲競爭，最大得利者是中國，中國因此獲得更強地位。」

談到戰爭牽動經濟局勢，哈拉瑞說，俄烏戰爭讓全球供應鏈更短，通貨更膨脹、經濟危機更多，全球化好處是降低價格，如今卻走向「去全球化時代」，所有東西都在漲價，因為要在本國或鄰國生產會花更多錢。

哈拉瑞警告，經濟危機將使國際秩序更不穩，更多區域緊張衝突，可預見全球各國國防預算將暴增，各國國防開支目前約6%是很低的，「情況正逆轉，各國國防預算可能漲到12%、20%、50%」，進而排擠其他預算，讓全球每個人生活都變得更糟 。

哈拉瑞說，學校規定不能霸凌，若容許一個孩子打另一個，秩序就會大亂，同理全世界都在觀看，「如果俄羅斯可以逃離侵烏後果，世界就會有更多蒲亭」。

哈拉瑞認為，未來人類最攸關存亡挑戰有2項，包括「氣候變遷與生態崩潰」以及「AI與人工智慧」，對氣候變遷大家目標很清楚一致，沒人希望它發生，反而對AI意見分歧，科學家也沒共識，「有些人的噩夢（nightmare）是其他人的幻想（fantacy）。」

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哈拉瑞說，過去人類從石刀到原子彈等發明，都增加人的力量 ，因為操之在人，原子彈再強大也不會決定自己發射，但AI可自己做出決策，AI武器可自行決定何時、向誰開火，因此人類正面臨失去控制自己未來的危險，必須監督、制定共同規範，以免太遲。

哈拉瑞著作「人類大歷史」、「人類大命運」、「21世紀的21堂課」等多本暢銷書，享譽國際，他擅長以歷史宏觀角度，剖析當代問題與發展趨勢。（編輯：翟思嘉）1111027