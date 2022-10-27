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劉櫂豪30日首波大型造勢 邀正副總統助講

2022/10/27 11:19
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（中央社記者盧太城台東縣27日電）民進黨台東縣長參選人劉櫂豪30日將舉辦競選總部成立大會，邀請總統蔡英文、副總統賴清德助講，這是劉櫂豪首波大型造勢活動。

劉櫂豪競總成立大會原定16日舉辦，因颱風延期。劉櫂豪服務處今天表示，將在30日下午2時在台東市南京路廣場舉辦劉櫂豪造好新台東競選總部成立造勢大會。

劉櫂豪服務處發布新聞稿表示，成立大會邀請蔡總統、賴副總統，以及原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod、立委莊瑞雄助講，劉櫂豪邀請民眾一起到場為所有民進黨籍參選人加油，宣誓新台東戰隊全壘打，一起造好新台東。

服務處表示，劉櫂豪主張新台東縣政府要以「造好宜居城市」、「造好文化深耕」、「造好品牌農業」、「造好青創就業」、「造好原鄉永續」，五大面向為施政主軸，來打造台東成為適合悠然生活的美好家園。

服務處表示，劉櫂豪擔任立委以來，爭取台東重大交通建設，108年南迴公路拓寬通車，109年南迴鐵路電氣化通車，爭取台9線縱谷段拓寬110年動工，爭取花東鐵路全線雙軌化今年底動工，10年立委全力爭取台東各項資源，了解基層及民眾需求。（編輯：謝雅竹）1111027

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