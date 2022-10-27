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張麗善推教育施政十大願景 劉建國提高敬老津貼

2022/10/27 14:25
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（中央社記者姜宜菁雲林縣27日電）競選連任的雲林縣長張麗善今天公布教育施政十大願景，全方位提升學生競爭力；民進黨雲林縣長參選人劉建國則提出「老人福利369+18」政策，提高每年核發重陽敬老津貼，照顧65歲以上長者。

張麗善到四湖鄉掃街拜票，並針對四湖鄉政策願景規劃提出詳細說明，同時公布教育施政十大願景。

張麗善表示，自己的教育理念是「窮不能窮教育、苦不能苦孩子」，所以上任後積極推動雙語教育，已經聘請57位外籍教師；重視體育發展，增聘17位專任運動教練，人數為全國第6；另外，雲林縣也首創校園變成溫馨家園，照顧弱勢孩童。

張麗善提出教育施政十大願景，包括改善教學環境、設置中央廚房、提升幼教品質、扎根科技教育、推動雙語教學等，全方位讓雲林的孩子更有競爭力。

劉建國今天在大埤聯合競選總部召開「老人福利369+18」政策記者會，提高每年核發重陽敬老津貼，65歲到79歲新台幣3000元、80歲到89歲6000元、90歲到99歲9000元、100歲以上18000元。

劉建國說，雲林縣目前65歲以上長者有13萬3000人，「老人福利369+18」經費初估約5.28億元，比目前政策多出近2.5億元。

劉建國指出，此政策有經過評估，只要減少一些不必要活動與張麗善個人形象置入經費，縣庫財政絕對有辦法支應。（編輯：陳仁華）1111027

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