陳其邁推「抓漏」廣告 再親自開發財車挺18歲公民權

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（中央社記者曾以寧高雄27日電）高雄市長陳其邁化身「抓漏專家」推出廣告看板、宣傳車，在網路社群引發話題，今天競選總部再釋出影片，片中陳其邁親自開「抓漏發財車」到漁港、山間，宣傳力挺18歲公民權。

陳其邁連任競選總部日前懸掛看板廣告，陳其邁以就讀雄中時期的照片，化身「抓漏專家」，仿效高雄人熟知的陳財佑抓漏廣告，以「與你一起『抓漏』掉的青春」等字樣吸引民眾目光，宣傳18歲公民權投票，釋出後在網路社群引發話題。

陳其邁連任競選總部今天釋出最新宣傳影片，一台「抓漏發財車」穿梭大街小巷，一路從市區開到山間、漁港，醒目的18歲陳其邁大頭照、挺18歲公民權字樣，以及司機播音親切的台語俗諺，吸引沿路菜籃族、學生族群的目光，還首度出現「陳其邁版」發財車和原版陳財佑發財車同框畫面。

影片最後宣傳車停下，司機打開車門，陳其邁本人走下車，站在自己18歲大頭貼旁，詢問對街學生「照片像嗎？」作為壓軸驚喜，並喊話要記得在11月26日投下同意票，一起挺台灣年輕人「18歲轉骨登大人」。

競選團隊透過新聞稿指出，這是陳其邁繼10月為宣傳市府「好孕專車」政策，化身為計程車「運將」以來，再度扮演司機，親自開車替18歲公民權宣傳拉票。

陳其邁表示，明年元旦起，年滿18歲的年輕人在刑法與民法上將被視為具有完全行為能力，選舉、罷免、創制與複決權卻必須等到20歲，但民主政治需要參與、學習，讓18歲公民權入憲，是台灣年輕人民主轉骨登大人良方，「要讓年輕人能透過選舉，為自己說話」。

除了釋出最新宣傳影片，陳其邁助選行程不間斷，今天傍晚也將到彌陀區參加後援會成立大會，再趕到橋頭出席後援會成立大會，為競選連任勤跑地方。（編輯：陳仁華）1111027