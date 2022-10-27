公平會3委員換新血 政院提名辛志中顏雅倫李師榮

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（中央社記者賴于榛台北27日電）行政院下午發布新聞稿表示，公平交易委員會3位委員職務任期將於民國112年1月31日屆滿，依法行政院長應於委員任滿3個月前辦理提名作業，目前已將提名人選辛志中、顏雅倫及李師榮的名單函送立法院審查。

政院指出，此次提名，經考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選優秀人才，辛志中、顏雅倫及李師榮3人皆為新任，任期均自112年2月1日至116年1月31日止。

根據政院資料，辛志中現職為公平會主秘，過去曾任法務部調查局調查員、公平會企劃處處長與服務業競爭處處長；顏雅倫現為國立成功大學法律學系副教授，曾任益思科技法律事務所（合夥）律師；李師榮現為李師榮律師事務所負責人，過去曾在介重聯合律師事務所等處服務。

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政院表示，上述被提名人專長含括民事、刑事、行政訴訟法、商事法、公平交易法、競爭法、企業組織暨金融法、商業合約、智慧財產權法及金融法規等相關領域，學經歷俱優，符合公平會組織法規定。

政院也說，提名時已併同考量政黨及性別比例，符合公平會組織法及相關規定，期盼立法院能儘早依法定程序完成此次提名審查，以利公平會業務順利運作。（編輯：張均懋）1111027