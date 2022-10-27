勞動夥伴與青年創新 周春米：屏東產業活力要角

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民進黨屏東縣長參選人周春米（後左）27日發布勞動與青年政策，指出勞動夥伴是產業發展原動力，青年則是發揮創新、讓屏東產業維持活力的重要角色。中央社記者李卉婷攝 111年10月27日

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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）選戰倒數30天，民進黨屏東縣長參選人周春米今天發布勞動與青年政策，周春米指出，勞動夥伴是產業發展原動力，青年則是發揮創新，讓屏東產業維持活力的重要角色。

周春米會中指出，未來在各項產業園區陸續到位後，營造多元的就業機會環境，並透過優化就業媒合平台，提升婦女二度就業、新住民、中高齡者等就業服務；強化勞動法令和職業安全衛生觀念落實。

談到青年政策，周春米說，青年是推動屏東向前的力量，完善青年就創業輔導機制，落實產官學合作，使青年留居屏東就創業，透過活化縣內閒置空間，改造為創業基地，鼓勵青年進駐並發揮創意開創事業。

另一方面，協助青年職涯探索、開拓經驗視野、引領關心公眾議題和培養從事數位產業能力等，也是對青年發展不可或缺的一部分。

周春米提及，未來盼與屏東青年共同開創更多的職涯發展可能性，也協助已有目標定位青年減少摸索時間，把握就創業先機。（編輯：謝雅竹）1111027