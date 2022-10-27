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鄉民啟議屏東站 蘇清泉：中間選民多、基本盤鬆動

2022/10/27 19:38（10/27 19:51 更新）
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國民黨立委江啟臣（台上左）以「鄉民啟議」展開全台輔選，27日前進屏東，在萬丹鄉萬惠宮為國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（台上中）站台助選。中央社記者李卉婷攝 111年10月27日
國民黨立委江啟臣（台上左）以「鄉民啟議」展開全台輔選，27日前進屏東，在萬丹鄉萬惠宮為國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（台上中）站台助選。中央社記者李卉婷攝 111年10月27日
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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）國民黨立委江啟臣以「鄉民啟議」展開全台輔選，今天為國民黨屏東縣長參選人蘇清泉站台。蘇清泉指出，屏東長期綠大於藍，不過現在中間選民多，原本的基本盤鬆動了。

江啟臣發起的「鄉民啟議」今天下午在屏東縣萬丹鄉萬惠宮登場，近期民怨日起的種樹百里、屏東人口跌破80萬大關等議題，都成了選戰攻防話題。

蘇清泉端出政見表示，提升生育補助、長輩假牙補助、長輩免健保費，未來也將引進精密工業，讓年輕人留下來。

蘇清泉會中指出，屏東長期綠大於藍，但現在基本盤鬆動了，很多人不願再被藍綠綁架而成了中間選民，依團隊做的民調有46%是中間選民，不少淺綠選民也都轉而支持他。

蘇清泉強調，從政多年，從不挑戰民進黨的核心價值，希望大家要選人不要選黨，選會做事、願意做事的人最重要。

今天「鄉民啟議」由藝人郭子乾裝扮成「蘇真衝」上演不分藍綠支持蘇清泉戲碼，逗得台下支持者哄堂大笑，也為緊湊選戰增添趣味。（編輯：陳仁華）1111027

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