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雲林藍綠首度尬場 大咖輔選拚人氣催票

2022/10/28 14:15（10/28 14:31 更新）
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副總統賴清德一週內2次到雲林縣幫民進黨雲林縣長參選人劉建國（圖）輔選，對此，劉建國強調，選舉要靠多數人認同，不只是透過他人輔選，也要靠自己力量、還有支持者、競選團隊。中央社記者姜宜菁攝 111年10月28日
副總統賴清德一週內2次到雲林縣幫民進黨雲林縣長參選人劉建國（圖）輔選，對此，劉建國強調，選舉要靠多數人認同，不只是透過他人輔選，也要靠自己力量、還有支持者、競選團隊。中央社記者姜宜菁攝 111年10月28日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣28日電）雲林選舉白熱化，藍綠首次尬場催票，新北市長侯友宜今晚陪拚連任的雲林縣長張麗善車隊掃街；民進黨雲林縣長參選人劉建國同時段在北港辦造勢活動，副總統賴清德輔選。

賴清德22日到雲林縣台西鄉輔選，今天晚間再到北港鎮為劉建國站台，短短一週來兩次。

對於中央是否有頻頻到雲林輔選，劉建國接受中央社記者訪問表示，對照其他縣市還好，台北市和新北市的輔選次數比雲林縣更高。

劉建國強調，選舉要靠多數人認同，不只是透過他人輔選，也要靠自己力量、還有支持者、競選團隊幹部在雲林縣各鄉鎮，展現可以為雲林縣帶來新方向。

民進黨今天晚間在北港鎮舉辦大型造勢活動，而張麗善則由侯友宜陪同，在斗六市掃街拜票。張麗善告訴中央社記者，她與侯友宜「友善連線」，不只是農業合作，還討論其他議題，侯友宜今晚到雲林不只是為她站台，也是大家互相幫忙、關懷。

張麗善說，中央積極幫劉建國輔選是預期中的事，不論是總統蔡英文、賴清德、行政院長蘇貞昌和各部會部長等人在近2、3個月頻頻下鄉到雲林縣，期望他們對於雲林縣的關心不是短暫性，也不是為選舉而來，應該是持續不斷。

張麗善期盼選舉激情過後，他們依然保持熱情，繼續為雲林縣的建設投入更多關注，她更希望雲林縣2席的立委在中央能夠完成縣民對他們付託的使命，為雲林爭取挹注，不要杯葛或阻擾。（編輯：謝雅竹）1111028

新北市長侯友宜28日晚間將陪同拚連任的國民黨籍雲林縣長張麗善（圖）車隊掃街；張麗善表示，她與侯友宜「友善連線」，不只是農業合作，還討論其他議題，侯友宜到雲林不只是為她站台，也是大家互相幫忙、關懷。中央社記者姜宜菁攝 111年10月28日
新北市長侯友宜28日晚間將陪同拚連任的國民黨籍雲林縣長張麗善（圖）車隊掃街；張麗善表示，她與侯友宜「友善連線」，不只是農業合作，還討論其他議題，侯友宜到雲林不只是為她站台，也是大家互相幫忙、關懷。中央社記者姜宜菁攝 111年10月28日
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