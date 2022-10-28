鍾東錦承諾內島里不設掩埋場 重申非坤輿股東

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苗栗縣通霄鎮內島里早年有業者申設廢棄物掩埋場，但遲未開發，地方民眾憂心掩埋場在選後重新啟動，組成自救會連署反對，並呼籲各縣長參選人響應，無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦28日也簽下承諾書。（鍾東錦競選總部提供）中央社記者管瑞平傳真 111年10月28日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗縣坤輿掩埋場案飽受爭議，無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦今天再次澄清與坤輿公司沒有關係，不是股東；他並簽署承諾書，若當選不會核准通霄鎮內島里設置事業廢棄物掩埋場。

苗栗縣通霄鎮內島里早年有業者申設廢棄物掩埋場案，但遲未開發，地方民眾憂心掩埋場案在年底選舉過後重新啟動，成為坤輿案翻版，組成自救會連署反對。

自救會並呼籲苗栗縣各縣長參選人參與連署，承諾未來若當選縣長不會核准設置。先前已有國民黨的謝福弘、民進黨的徐定禎、時代力量的宋國鼎3名苗栗縣長參選人簽署。

鍾東錦今天也簽下承諾書，他表示，充分理解內島里居民擔心成為下一個類似坤輿案受害者的心情，他簽署承諾書，未來如果當選苗栗縣長，絕對不會核准在內島里設置事業廢棄物掩埋場。

對於外界質疑是否曾是坤輿掩埋場股東，鍾東錦重申，他與坤輿公司沒有任何關係，更不是什麼股東，他從頭至尾都是反對坤輿案。

鍾東錦表示，有關坤輿案，他從力挺鄉親到積極幫忙協調，都有實證依據，甚至透過網路新聞也能查詢，他對於坤輿案的態度言行一致「反對到底」，但其他陣營為了選舉，罔顧事實真相、誤導視聽，令人感到非常遺憾。（編輯：戴光育）1111028