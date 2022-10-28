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林耕仁提延伸機捷等交通政見 幫竹市塞車找解方

2022/10/28 17:33（10/28 17:36 更新）
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國民黨新竹市長參選人林耕仁28日舉行記者會發表交通政見，指出新竹市長期以來有逾7成民眾對交通不滿意，當選之後一定將改善交通列為市政重點，讓市民未來能夠逐漸擺脫交通壅塞之苦。（林耕仁競選團隊提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月28日
國民黨新竹市長參選人林耕仁28日舉行記者會發表交通政見，指出新竹市長期以來有逾7成民眾對交通不滿意，當選之後一定將改善交通列為市政重點，讓市民未來能夠逐漸擺脫交通壅塞之苦。（林耕仁競選團隊提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月28日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市28日電）國民黨新竹市長參選人林耕仁今天召開交通政見記者會，提出包括延伸桃園機場捷運、提高電動車補助等多項解方，讓新竹市民能夠逐漸擺脫塞車之苦。

林耕仁表示，桃園機場捷運目前已規劃銜接至台鐵中壢站，盼新竹縣市合作推動機捷延伸至新竹縣湖口鄉，並透過輕軌串聯到新竹科學園區，藉以提升輕軌運量維持營運，並解決上班族交通問題。

他說，新竹縣市共同推動武陵斷頭橋銜接台1線替代道路工程，完工後可紓解竹縣、市交通窘境；另外，也加速推動跨頭前溪新建橋梁工程，完工後可紓解竹北市通往竹科的交通壅塞問題。

在打通環節部分，林耕仁提及5項工程，包含客雅大道向東延伸銜接高翠路、香山R1道路、鳳鼻至香山西濱快速道路、慈濟路延伸到公道五路，以及興建關埔空橋。

林耕仁並提出建置智慧交通中心及智慧幹線公車系統，即時掌握公車訊息；還有道路平權，保障行人安全；以及公車逐步汰換為低地板公車與電動公車，並鼓勵老舊汽機車汰換，提高電動車補助。

他表示，新竹市長期以來有超過7成民眾對於交通不滿意，他若當選後一定把改善交通列為市政重點，讓新竹市民能夠逐漸擺脫交通壅塞之苦。（編輯：戴光育）1111028

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