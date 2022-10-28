謝福弘宣示幸福政見 首胎生育補助1.5萬元

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國民黨苗栗縣長參選人謝福弘（左）28日由苗栗縣黨部主委劉政鴻（右）陪同舉行記者會，宣示「十大幸福政見」，希望讓縣民看到完整幸福藍圖。（謝福弘競選總部提供）中央社記者管瑞平傳真 111年10月28日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）中國國民黨苗栗縣長參選人謝福弘今天宣示10大幸福政見，包括學生營養午餐、課後輔導、教科書免費及提高生育補助，首胎補助新台幣1萬5000元，讓青壯年幸福成家，安心生養。

謝福弘下午在國民黨苗栗縣黨部主任委員劉政鴻陪同下舉行記者會說，第2胎以上每胎增加5000元，只要是生雙胞胎一律補助5萬元、3胞胎以上或第2次以上雙胞胎補助10萬元。

他說，近日參選人間攻防焦點超越縣市治理議題，推10大幸福政見是期望回歸選民關切焦點，讓縣民看到完整幸福藍圖。

謝福弘表示，苗栗人口遭鄰近縣市吸引外流，人口流失及生育率降低問題待解決，從提高生育補助、友善各項生育環境著手，加上規劃產業園區提升就業、支持觀光產業及升級醫療守護鄉親。

他說，政見中「生態與環境保護」是重中之重，要讓廢棄物掩埋場遠離苗栗，有毒廢棄物禁入苗栗。（編輯：李明宗）1111028