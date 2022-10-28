賴清德雲林輔選 肯定劉建國政策打通北港任督二脈

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副總統賴清德（前右3）28日再度南下雲林，參加在北港鎮舉辦的造勢晚會，與民進黨雲林縣長參選人劉建國（前右2）等人攜手造勢，他強調，劉建國所提政策能打通北港任督二脈，雲林一定要勇敢改變。 中央社記者姜宜菁攝 111年10月28日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣28日電）副總統賴清德22日為民進黨雲林縣長參選人劉建國站台後，今天再度參加北港鎮舉辦造勢晚會，炒熱選舉氣氛，他強調，劉建國提出的政策打通北港任督二脈，雲林一定要勇敢改變。

劉建國今天在北港鎮辦造勢活動，賴清德、立委蘇治芬和邱泰源等人輪番助講，現場支持者高喊「凍蒜！凍蒜」、「張勝智一票、劉建國一票」。

賴清德細數劉建國擔任立委時為雲林縣爭取的建設，例如推動濁水溪揚塵防制、擴建台大醫院虎尾院區，也在雲林設立第一座國家級的高齡醫學暨福祉研究中心等。

賴清德表示，最了解北港的就是劉建國，像是北港轉運站閒置多時，雲林縣府至今沒有規劃，但是劉建國10年前有西螺轉運站成功經驗，如果民眾覺得北港轉運站荒廢在那裡太可惜了，就要把票投給劉建國，讓他來完成北港轉運站。

賴清德提到，自己擔任過行政院長，因此對於北港建設非常清楚，雲林縣府對於北港糖廠閒置的83公頃土地規劃案名稱一改再改，並且內容到底是什麼也都不清楚。但劉建國、蘇治芬已經規畫「農業創新加值園區」，要讓雲林農業加值，因此民眾一定要把握這次機會，讓劉建國擔任縣長，推動北港的發展。

賴清德強調，自己以國家的高度，來報告雲林的狀況，雲林現況真的不好，人口不斷再流失，以人體來比喻，都市人口流失就像失血一樣，失血過多人會死亡，因此雲林縣遇到這樣的危機，雲林一定要勇敢改變。（編輯：郭諭儒）1111028