台灣基進插旗屏東選議員 潘孟安、周春米站台力挺

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（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）台灣基進屏東縣議員參選人陳秋豪今天競選總部成立，屏東縣長潘孟安、民進黨屏東縣長參選人周春米都現身力挺。潘孟安今天表示，讓陳秋豪進議會做民主防腐劑。

登記參選屏東縣議員第1選區（屏東市）的陳秋豪，選區競爭相當激烈，藍、綠各推6人之外，時代力量、民眾黨都有人參選，連同無黨籍共25人登記，要搶12席名額，其中3席為婦女保障名額。

陳秋豪今天在屏東市成立競選總部，許多熱情鄉親到場支持，

包括台灣基進黨主席陳奕齊，以及潘孟安與民進黨屏東縣長參選人周春米、民進黨屏東市長參選人李清聖皆出席與會。潘孟安肯定陳秋豪一步一腳印，雖然小黨資源較少，仍非常勤懇打拚，發揮台灣基進的精神，台灣本土需要更多力量，確保台灣的主體性和未來，相信陳秋豪將成為民主政治的防腐劑，一起推動台灣民主。

周春米表示，民主政治就是正當政治，台灣基進與民進黨就是兄弟關係，看到年輕的力量捍衛台灣主權意識、守護民主陣線，令人感動，一定要珍惜這股年輕且讓台灣價值更加明確的力量。

陳奕齊呼籲，台灣必須要2股本土力量，才能讓民主良性運作，這就是台灣基進存在的意義，希望能讓台灣在民主轉型後，進一步完成民主鞏固。

陳秋豪提出政見願景，未來4年屏東有望因高鐵南延受惠，成立科學園區引進就業機會與產業發展，包括太空產業、通訊產業，以及智慧農業。（編輯：孫承武）1111029