網傳農會強迫參加盧秀燕造勢 蔡其昌：會引反彈

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（中央社記者蘇木春台中29日電）網傳台中市某農會強迫動員參加「媽媽市長」的造勢晚會，民進黨籍台中市長參選人蔡其昌今天說，國民黨用傳統方式強迫動員，都會引來更大反彈，反而會讓基層員工把票投給蔡其昌。

尋求連任的台中市長盧秀燕昨天晚間舉辦「農漁民作伙來挺燕」海線聯合造勢大會，台中24個農、漁會的幹部到場力挺，卻有網友昨天在臉書（Facebook）粉絲團貼文抱怨，台中市某農會高層強迫員工動員4個名額參加「媽媽市長」的造勢晚會，交不出名單還要開會檢討。

蔡其昌今天出席市議員張家銨聯合競總開幕活動後，接受媒體聯訪時表示，民眾的自主意識已經很高，國民黨用傳統的方式強迫動員，都會引來更大的反彈，這種動員都是反效果的動員，反而會讓這些基層員工把票投給他。

蔡其昌強調，希望盧秀燕不要再動用行政的力量，包含阻攔百工百業參加蔡其昌的後援會、派辛苦的公務員下班後還要監視蔡其昌，這些都會讓公務員及基層民眾反彈，這些反彈的力量都會轉而支持蔡其昌。

至於盧秀燕在海線的大型造勢活動，蔡其昌說，對他而言，每天都跑1、20場的演講場，所以沒有什麼大、中、小場的規劃，都是穿插著跑，像今天早上也跑了里長競總成立，30至40人的自己也照講，不會特別分場次，會繼續努力用自己的雙手雙腳，誠懇地向市民拜託，用政見與行動力讓市民感動。

媒體詢問昨天盧秀燕的造勢有空拍機導致國民黨主席朱立倫飛機延遲無法抵達會場的看法，蔡其昌說，法律對於飛行器都有相關規定，依相關規定辦理。（編輯：卞金峰）1111029