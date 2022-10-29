許信良：大環境不利 年底選舉對民進黨感到悲觀

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（中央社記者溫貴香、蘇龍麒台北29日電）前民進黨主席許信良表示，年底九合一大選，面臨俄烏戰爭未歇、中美關係與兩岸關係緊張，大局對民進黨不利，加上國民黨在地方選舉占盡優勢；「今年選舉，對民進黨而言，我覺得是蠻悲觀的」。

談到即將到來的11月26日九合一選舉，許信良說，對民進黨很不利，全台灣都很不利，這是大勢。

許信良指出，不像2019年香港問題對民進黨很有利，今年從俄烏戰爭迄今、中美關係、兩岸關係的緊張，此外部政治效果對台灣選舉而言，大局對民進黨不利，加上國民黨在地方選舉占盡優勢；他說，今年地方選舉勝負已定了，「今年選舉，對民進黨而言，我覺得是蠻悲觀的」。

對於民進黨的選戰策略，許信良提出建議，認為民進黨今年應該要讓民眾知道，「我們跟國民黨不一樣，是我們讓台灣民主」，怎麼批評民進黨都沒關係，否則就如同3、40年前一樣，早被圍剿、打死了。

他強調，相對中國大陸，民進黨帶來台灣民主的結果，也許選舉對民進黨不利，但這民主精神也是台灣最可貴的，「世界跟我們在一起，是因為我們民主」。

許信良說，民進黨要以「實現台灣的民主」來肯定自己，不要太在乎選舉結果；民主是民進黨最大成就，應該以此自豪，反而不必太計較地方選舉結果，這樣在2024才會有更好的機會。

對於民進黨今年選舉主打「抗中保台」，許信良也不認同。他說，地方選舉有很多的因素，不見得是你執政不力，不要把地方選舉當作是人民支持和平或戰爭的根據；如果現在去做民調，絕大多數的人會希望戰爭嗎？絕對不喜歡。

許信良指出，國際及台灣的輿論都一直強調戰爭的危機、武統迫在眉睫，這個對民進黨絕對不利，「今年是這樣，如果明年再這樣下去，更不利了」。（編輯：黃國倫）1111029