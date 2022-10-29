賴副總統台南助選 期待黃偉哲得票率超過50%

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副總統賴清德（前中）29日前往台南市中西區台灣首廟天壇參拜，並為台南市長黃偉哲及民進黨提名議員參選人助選，受到現場支持者熱烈歡迎。中央社記者張榮祥台南攝 111年10月29日

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（中央社記者張榮祥台南29日電）副總統賴清德今天回台南娘家助選，期待台南市長黃偉哲年底選舉得票率超過50%，且要掌握台南市議會議長及副議長寶座，形成台南建設團隊。

賴副總統今天下午前往台南市中西區台灣首廟天壇參拜，且為黃偉哲、民進黨提名34名市議員參選人助選；賴副總統表示，在國際局勢複雜當下，及花蓮再度強震後，他祈求台灣在總統蔡英文帶領下，國泰民安，風調雨順，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情早日結束。

賴副總統指出，距離投票日不到一個月，他在全國助選，但無論如何都要回台南；黃偉哲不只要高票當選，得票率更要超過50%，不能像上次那樣，否則講話就無法大聲，做事也不夠力氣。

賴副總統說，台南是民主聖地，市長、立委都是民進黨籍，總統選舉得票率也都是最高的，台南的民主力量，絕對可以當第四棒。

賴副總統表示，民進黨得到社會支持，堅持理想，為民主打拚，但台南市議會議長和副議長也要由民進黨議員擔任，負起責任；他當台南市長時就是如此，彼此合作無間順利。

賴副總統說，其他縣市用心推動市政，彼此競爭激烈，直轄市進步非常快，台南要加油，全力推動交通建設，目前重點是軌道建設，台南不能輸，民進黨有責任回報台南鄉親的支持。（編輯：黃世雅）1111029