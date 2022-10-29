李俊俋批評執行率差 嘉市府：疫情及大環境影響

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民進黨嘉義市長參選人李俊俋（左）29日在競選總部舉行記者會，同黨立委王美惠（右）出席，會中指出嘉義市府施政不力及消極執行中央預算等問題。（李俊俋競選總部提供）中央社記者黃國芳傳真 111年10月29日

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（中央社記者黃國芳嘉義市29日電）民進黨嘉義市長參選人李俊俋今天召開記者會，檢討嘉義市府施政不力及消極執行中央預算等問題；嘉義市政府表示，有關執行率問題，主要是疫情及缺工缺料影響，設法克服困難。

李俊俋今天在競選總部召開記者會，民進黨立委王美惠、賴惠員、郭國文等人出席，一起檢討嘉義市政府施政不力及消極執行中央預算等問題。

李俊俋致詞表示，嘉義市長黃敏惠自上任開始，重大建設執行率逐年下滑，更受到監察院的彈劾、糾正，可見嘉義市政府執行層面缺乏效率，造就嘉義市停滯並影響城市發展。

另外對於中央的前瞻第3期，嘉義市府包含強化數位發展、公共托育、長照據點等都未提出申請，忽視這類建設，嘉義市如何能持續發展。

李俊俋指出，黃敏惠擔任市長近4年，平均每年獲得中央補助高達新台幣102億8900萬元，中央建設補助增加，積極協助嘉義市發展，2021年中央補助已達110億8300萬元，中央對嘉義照顧根本沒有減少，惟黃敏惠市府團隊執行力差，造成重大建設延宕，導致中央政府補助再多，嘉義市仍無法進步。

嘉義市政府表示，有關前瞻計畫執行率問題，主要是受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及缺工缺料影響，但每項重要市政建設，市府均積極面對問題，設法克服困難，在中央不增加補助經費下，市府仍自行籌編經費持續進行。

市府指出，前瞻第1期於2017至2018年，第2期於2019至2020年，第3期為2021至2022年。2030雙語政策、公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫、校園5G示範教室與學習載具計畫、強化智慧學習暨教學計畫，這4項是前瞻第3期才開始補助各縣市經費。

市府表示，而建置校園智慧網路、建構公教體系綠能雲端資料中心、強化數位教學暨學習資訊應用環境等案是前瞻第1、2期的補助計畫，中央並無提供第3期的申請。另有關「高中智慧網路環境、5G示範教室」計畫，嘉義市無轄屬高中職學校，因此，無法申請這項計畫。（編輯：黃世雅）1111029