韓國瑜30日擬助選新北議員 侯友宜未受邀

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（中央社記者高華謙新北29日電）新北市議員林金結辦公室今天指出，前高雄市長韓國瑜明天將為「侯友宜林金結三峽聯合競選連任總部造勢大會」站台，因國民黨新北市長參選人侯友宜已參加過造勢場合，這場未邀請侯友宜出席。

尋求連任的新北市議員林金結明天將在三峽黃昏市場停車場舉辦「侯友宜林金結三峽聯合競選連任總部造勢大會」，林金結辦公室今天發布採訪通知指出，韓國瑜將到場站台助選。

林金結辦公室指出，林金結於公元2020年參選立法委員時，韓國瑜曾到現場站台，當時支持者非常熱情，人潮爆滿到人行道上，韓國瑜那時候就在現場承諾會再回來，今年9月底就聯繫林金結表示會幫忙助選，感謝韓國瑜有情有義，說到做到。

林金結表示，明天的場次沒有特別邀侯友宜，因為侯友宜已去過他在土城場的5000人造勢活動，且今年北北基桃勝選非常重要，很多地方都需要侯友宜拉抬，希望讓侯友宜可以去更多地方助選。

侯友宜今天下午出席「Hou Hou做代誌 教育大團結 教育後援會成立」活動前接受媒體聯訪，記者詢問，韓國瑜明天將到新北助選，是否會同台。

對此，侯友宜指出，非常感謝許多主辦單位協助安排活動流程，原則上他都會配合程序走，也會團結一致、好好努力，為肯做事的參選人加油打氣。（編輯：戴光育）1111029