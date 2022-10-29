更多編輯台推薦新聞：
月全食掩天王星奇景 台灣日本韓國11/8看得到
科技

月全食掩天王星奇景 台灣日本韓國11/8看得到

寫工程新頁 國內最長跨徑脊背橋特色一圖看懂
生活

寫工程新頁 國內最長跨徑脊背橋特色一圖看懂

南投女孩張家綸赴歐美推廣台灣茶 吸引立陶宛人來台取經
生活

南投女孩張家綸赴歐美推廣台灣茶 吸引立陶宛人來台取經

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

韓國瑜30日擬助選新北議員 侯友宜未受邀

2022/10/29 18:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北29日電）新北市議員林金結辦公室今天指出，前高雄市長韓國瑜明天將為「侯友宜林金結三峽聯合競選連任總部造勢大會」站台，因國民黨新北市長參選人侯友宜已參加過造勢場合，這場未邀請侯友宜出席。

尋求連任的新北市議員林金結明天將在三峽黃昏市場停車場舉辦「侯友宜林金結三峽聯合競選連任總部造勢大會」，林金結辦公室今天發布採訪通知指出，韓國瑜將到場站台助選。

林金結辦公室指出，林金結於公元2020年參選立法委員時，韓國瑜曾到現場站台，當時支持者非常熱情，人潮爆滿到人行道上，韓國瑜那時候就在現場承諾會再回來，今年9月底就聯繫林金結表示會幫忙助選，感謝韓國瑜有情有義，說到做到。

林金結表示，明天的場次沒有特別邀侯友宜，因為侯友宜已去過他在土城場的5000人造勢活動，且今年北北基桃勝選非常重要，很多地方都需要侯友宜拉抬，希望讓侯友宜可以去更多地方助選。

侯友宜今天下午出席「Hou Hou做代誌 教育大團結 教育後援會成立」活動前接受媒體聯訪，記者詢問，韓國瑜明天將到新北助選，是否會同台。

對此，侯友宜指出，非常感謝許多主辦單位協助安排活動流程，原則上他都會配合程序走，也會團結一致、好好努力，為肯做事的參選人加油打氣。（編輯：戴光育）1111029

韓國瑜
國民黨行動中常會下週移師竹市 為林耕仁拉抬聲勢 韓國瑜讚王育敏是人民的媽祖婆 未來是好縣長
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族