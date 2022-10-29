王育敏觀摩不老棒球隊 與盧秀燕交流銀老政策

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（中央社記者蘇木春台中29日電）國民黨嘉義縣長參選人王育敏今天與台中市長盧秀燕交流銀老族政策，盧秀燕表示，政策需加強的會再加強，不錯的也與其他城市分享；王育敏則表示，將推老人健保補助減輕負擔。

王育敏今天在盧秀燕陪同下，前往台中市北屯區文中10棒球場，觀摩不老棒球隊練習狀況，並就銀老族政策進行交流，會中棒球隊致贈球衣與球棒象徵「強棒出擊」，甚至一同下場體驗投球。

盧秀燕接受媒體聯訪時表示，台中市對於資深長輩有醫療、運動等各種照顧，包括恢復老人健保補助減輕家人負擔，長照ABC據點有1570所是全台最多，長青班有1000班、長輩報名也有補助，以及興建台中市老人復健綜合醫院、敬老愛心卡補助1000點等政策。

盧秀燕說，城市之間本來就應該互相交流，資深公民政策需要再加強的會再加強，作得不錯的也願意跟其他城市分享。

王育敏表示，今天特別到台中市取經銀老族政策，她在嘉義縣參選看到的是嘉義縣的匱乏，未來若有當選縣長，會讓老人健保費免自費負擔。

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另外，王育敏說，看到台中市是全民運動，嘉義縣連一座國民運動中心都沒有，將來也會興建國民運動中心，希望讓長輩有更好的場所運動，她看到台中的不老棒球隊充滿活力，未來當選也要在嘉義縣組成老人棒球隊與台中來一場友誼賽。

媒體提問盧秀燕昨天晚間造勢活動有無人機干擾是否提告，她表示，競選總部已經去報案，希望大家正面選舉，並遵守國家規定，空拍機在人潮聚集地上空拍攝很危險，應該避免造成群眾安危，希望大家正面選舉。（編輯：郭諭儒）1111029