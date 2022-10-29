更多編輯台推薦新聞：
月全食掩天王星奇景 台灣日本韓國11/8看得到
科技

月全食掩天王星奇景 台灣日本韓國11/8看得到

寫工程新頁 國內最長跨徑脊背橋特色一圖看懂
生活

寫工程新頁 國內最長跨徑脊背橋特色一圖看懂

南投女孩張家綸赴歐美推廣台灣茶 吸引立陶宛人來台取經
生活

南投女孩張家綸赴歐美推廣台灣茶 吸引立陶宛人來台取經

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美媒指武漢病毒研究所面臨政治壓力 軍方疫苗發展快到不尋常
首頁 / 政治
九合一選舉
環台選情
新聞專題
環台選情2/300
首頁 / 政治

楊文科尖石五峰競選服務處成立 續拚原鄉建設

2022/10/29 19:14（10/29 19:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
爭取連任的新竹縣長楊文科（前中）29日分別成立尖石鄉和五峰鄉競選服務處，受到與會民眾熱烈歡迎，楊文科也籲請鄉親全力支持，讓他能繼續服務鄉親。（楊文科競選總部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月29日
爭取連任的新竹縣長楊文科（前中）29日分別成立尖石鄉和五峰鄉競選服務處，受到與會民眾熱烈歡迎，楊文科也籲請鄉親全力支持，讓他能繼續服務鄉親。（楊文科競選總部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹縣29日電）爭取連任的國民黨新竹縣長參選人楊文科今天分別成立尖石鄉、五峰鄉競選服務處，他表示，過去4年積極提振竹縣觀光及原鄉產業，未來各項建設、福利及發展也不會少。

楊文科競選總部今天發布新聞稿指出，楊文科在競選服務處成立大會上致詞表示推動「深化部落長照，村村有文健站」政策，過去4年編列經費已設置20個原民部落文化健康站，也在尖石、五峰及竹東地區設置「原住民族家庭服務中心」，協助原民鄉親。

楊文科指出，尖石鄉通往秀巒村錦路、養老部落及霞喀羅古道的聯絡道今年7月已完工，竹縣府也完成37件部落基礎建設，便於農林產物運輸；還有「內灣地區聯外道路新闢工程」已獲補助，目前設計中，完工後將解決內灣、尖石每逢假日塞車的問題。

在五峰鄉方面，楊文科表示，消防分隊設置、24小時便利超商、設置ATM提款機，讓鄉親生活更方便；還有縣道122線截彎取直工程將發包，台68接竹東東峰路新闢工程規劃也在進行。

楊文科指出，要做的建設很多，4年時間真的不夠，籲請民眾支持他與國民黨提名的尖石鄉長參選人曾國大、五峰鄉長參選人葛忠義，能繼續為鄉親服務。（編輯：戴光育）1111029

楊文科
新竹縣光藝節作品荷田雅韻 紐約設計大獎奪銀 楊文科競總辦音樂與手作活動 邀親子同樂
曾國大
尖石多處道路落石 橫山田洋街一度淹水 石磊部落特色道路坍方 尖石鄉公所搶修
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
陳其邁連夜關心大林蒲 柯志恩促市府應更積極