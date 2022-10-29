楊文科尖石五峰競選服務處成立 續拚原鄉建設

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爭取連任的新竹縣長楊文科（前中）29日分別成立尖石鄉和五峰鄉競選服務處，受到與會民眾熱烈歡迎，楊文科也籲請鄉親全力支持，讓他能繼續服務鄉親。（楊文科競選總部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月29日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣29日電）爭取連任的國民黨新竹縣長參選人楊文科今天分別成立尖石鄉、五峰鄉競選服務處，他表示，過去4年積極提振竹縣觀光及原鄉產業，未來各項建設、福利及發展也不會少。

楊文科競選總部今天發布新聞稿指出，楊文科在競選服務處成立大會上致詞表示推動「深化部落長照，村村有文健站」政策，過去4年編列經費已設置20個原民部落文化健康站，也在尖石、五峰及竹東地區設置「原住民族家庭服務中心」，協助原民鄉親。

楊文科指出，尖石鄉通往秀巒村錦路、養老部落及霞喀羅古道的聯絡道今年7月已完工，竹縣府也完成37件部落基礎建設，便於農林產物運輸；還有「內灣地區聯外道路新闢工程」已獲補助，目前設計中，完工後將解決內灣、尖石每逢假日塞車的問題。

在五峰鄉方面，楊文科表示，消防分隊設置、24小時便利超商、設置ATM提款機，讓鄉親生活更方便；還有縣道122線截彎取直工程將發包，台68接竹東東峰路新闢工程規劃也在進行。

楊文科指出，要做的建設很多，4年時間真的不夠，籲請民眾支持他與國民黨提名的尖石鄉長參選人曾國大、五峰鄉長參選人葛忠義，能繼續為鄉親服務。（編輯：戴光育）1111029