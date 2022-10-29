恐攻風險增 外交部籲避免前往奈及利亞、南非

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（中央社記者賴于榛台北29日電）美國、英國等國家相繼提高奈及利亞首都阿布加遭受恐攻的警示，外交部今天發布新聞稿指出，已透過駐奈國及駐南非代表處提醒當地僑民注意自身安全，並避免前往美、英發布可能發生恐攻的地點。

外交部指出，美國、英國、加拿大、澳洲及歐洲國家駐奈及利亞大使館相繼提高奈國首都阿布加遭受恐怖攻擊的警示，美國駐南非大使館也在26日發布訊息，稱有情資顯示恐怖分子或將於29日在約翰尼斯堡北方的Sandton金融中心發動恐攻。

外交部說，不過前述在奈及利亞及南非可能發生恐攻的時間等資訊尚未獲得該兩國政府證實，但美、英除已下令其駐館人員及家眷離開奈京（阿布加），美國並建議美國公民暫勿前往奈京，也呼籲其僑民本週末應避免前往南非Sandton地區。

另外，外交部指出，南非「國家聯合行動及情報中心」（The National Joint Operational and Intelligence Structure, NATJOINTS）表示，密切注意南非內部情勢，並隨時與相關國家情報單位交換情資。

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對於台灣在當地的僑民，外交部說，已透過駐奈及利亞代表處及駐南非代表處周知當地僑民隨時注意自身安全，避免前往美、英兩國發布可能發生恐攻警訊的地點。

外交部說，將隨時密切關注相關訊息，也提醒近期前往奈及利亞及南非的民眾注意當地安全情勢，避免前往危險地區，若遭遇急難需要協助，請撥打駐奈及利亞代表處緊急聯絡電話：+234-8065-604-004 ，或駐南非代表處緊急聯絡電話：+27-828029380。（編輯：黃國倫）1111029