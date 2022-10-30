談南部4縣市選戰 黃健庭：最後一搏不無翻轉可能

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄30日電）國民黨秘書長黃健庭今天談及嘉義以南4縣市選情表示，目前差距越來越近，認為最後一搏不無翻轉可能，還在努力做最後爭取，並審慎樂觀朝六都過半目標全力衝刺。

黃健庭今天上午與高雄市長參選人柯志恩一起出席國民黨高雄市黨部慶祝建黨128週年黨慶大會，並接受媒體聯訪。

媒體詢問黃健庭，先前評估嘉義以南4縣市是艱困選區，目前狀況如何，有無相關對策。黃健庭說，不管在台南、高雄、屏東，甚至包括嘉義縣，都越來越好、差距越來越近，認為最後一搏不無翻轉可能，還在努力做最後爭取。

對於國民黨這次拚六都過半的目標，黃健庭說，會全力往這個目標衝刺，「當然希望越多越好，我們審慎樂觀」。

黃健庭今天參加黨慶前，還帶柯志恩出席宗教聚會，被媒體問及是否拉宗教票。對此黃健庭說，今天純粹是帶柯志恩去參加聚會，也禱告希望最後這段時間有神所賜的平安、力量和智慧，在所有參選人身上。

現場媒體提及，高雄市長陳其邁造勢會上喊出1萬人到場，詢問柯志恩看法。柯志恩說，不管喊1萬、3萬，甚至破10萬，都不在乎，「我們的感動來自巷口和廟埕，來自人民的聲音」，比起數字，人民的溫度是比較重要的。

媒體並詢問針對年長者的政策。柯志恩說，高雄將邁向超高齡社會，老年人議題非常需要重視，包含微型日照中心、輔具補助、全齡公園的建置等，及如何讓在年輕時各有專業的年長者如何活得有尊嚴，給予再就業機會讓他們發揮所長，都非常重要，是對於未來高齡社會中需要好好矚目的。

對於昨晚韓國梨泰院踩踏事件造成多人死傷意外，柯志恩說，這給台灣、世界警惕，在舉辦演唱會、人群眾多的大型活動時，在安全、人群疏散上，都要好好深思，來參與聚會的所有人潮要做好管控，事前預防是最重要的。（編輯：黃世雅）1111030