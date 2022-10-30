搶攻屏東客家票 蘇清泉六堆後援會成立

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（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）選戰倒數27天，國民黨屏東縣長參選人蘇清泉今天成立六堆客家後援會，搶攻客家票，蘇清泉認為，輔導青年文創產業，建構客家4大元素，讓客家文化走得出去、觀光客走得進來。

蘇清泉今天在屏東內埔鄉成立六堆客家後援會，由後援會主委劉慶中邀集屏東8個客家鄉鎮所組成，揮舞「六堆團結共下拚、客家屏東出頭天」旗幟，吸引數百名民眾熱情支持。

為搶攻客家票，蘇清泉認為，客家是屏東縣全民資產，有客家才能有多采多姿的生活，不論誰執政都須肩負起傳承與發揚客家的責任；如順利當選，將推動客家事務的組織結構，增設客家委員會，並輔導客家青年文創產業及培育青創人才。

蘇清泉提及，將客家文化、客語、科技網路、產品通路4大元素建構成「客家走得出去，觀光客走得進來」的機制，活化客家觀光經濟；文化傳承與發揚必須與政治分離，才是客家之福，族群集體永續傳承自己的母語與文化，確保台灣是多元文化的社會。（編輯：陳仁華）1111030