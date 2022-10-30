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懇託支持劉櫂豪 蔡總統：給台東一個改變機會

2022/10/30 19:00
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（中央社記者盧太城台東縣30日電）民進黨徵召劉櫂豪參選台東縣長今天成立競選總部，總統蔡英文懇託支持劉櫂豪，給台東一個改變機會；劉櫂豪表示，台東不是只有藍色，而是七彩繽紛。

劉櫂豪今天在台東市南京路舉辦競總成立大會，連同民進黨提名鄉鎮市長、縣議員、鄉鎮市代表聯合造勢。總統蔡英文、副總統賴清德、原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod助講，為劉櫂豪拉抬聲勢。

蔡總統說，劉櫂豪爭取很多交通建設，如遇到困難會跟總統說，劉櫂豪爭取的都是台東人的願望，如南迴公路擴寬改善工程、讓台東到屏東路程縮短30分鐘；環島鐵路電氣化最後一哩路，南迴鐵路電氣化也已完工；台9線縱谷公路擴寬、花東鐵路雙軌電氣化也開始動工，這些都能讓台東對外交通更安全更快速。

蔡總統說，劉櫂豪也在大武鄉、長濱鄉爭取長照機構；還有打造更多新創基地、爭取社會住宅給年輕人最大支持，保護台東豐富多元文化，讓台東最具魅力的觀光特色，過去為台東爭取建設，未來當縣長會和中央一起合作實踐每一個好政見，支持劉櫂豪給台東一個改變的機會一個發展機會。

賴副總統表示，劉櫂豪幫年輕人爭取293戶社會住宅，海濱好室、寶桑好室、都陸續動工。劉櫂豪還自掏腰包鼓勵年輕人尋夢，這8年來幫助超過50組年輕人圓夢，劉櫂豪跟釋迦農就像兄弟姊妹一樣。

之前中國突襲禁止釋迦進入，劉櫂豪也在第一時間跟中央合作，推動行銷平台，讓釋迦能夠到全世界，也爭取到釋迦保險，和轉作補助，劉櫂豪有很好的規劃和執行能力，他對台東有清晰的藍圖，未來縣政府成立農業台東隊、讓台東農業行銷全世界。

劉櫂豪說，他擔任立委期間爭取台東重大交通建設，108年南迴公路拓寬通車，109年南迴鐵路電氣化通車，爭取台9線縱谷段拓寬110年動工，爭取花東鐵路全線雙軌化今年底動工，爭取103個部落健康文建站，還有學校建設、自來水設備、客家學堂、日式建築改建。

劉櫂豪說，對手要求選民再給她4年綻放台東藍。但是，這麼美麗的台東怎麼可能只有一種顏色，給劉櫂豪4年的時間，讓大家看看真正美麗的台東，有藍天白雲，有開闊海洋、有金黃色的稻田，有紅寶石般的洛神花，七彩繽紛耀眼的色彩才是台東真正的顏色。

劉櫂豪說，台東不是只有一種顏色，台東政治上也不是只有一種選擇，台東要散發出多元的顏色，給他4年的時間翻轉台東。（編輯：方沛清）1111030

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