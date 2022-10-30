更多編輯台推薦新聞：
致命推擠10秒即喪失意識 醫師：大型活動2方式防意外
生活

致命推擠10秒即喪失意識 醫師：大型活動2方式防意外

蘇納克任英相、馬斯克收購推特開除執行長、金門大橋通車...
一週大事

蘇納克任英相、馬斯克收購推特開除執行長、金門大橋通車...

圖輯／楊麗花就是歌仔戲代名詞 一代小生傳承台灣文化不遺餘力
文化

圖輯／楊麗花就是歌仔戲代名詞 一代小生傳承台灣文化不遺餘力

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓國各界哀悼梨泰院事故 多數娛樂演出停辦、綜藝節目停播
首頁 / 政治
九合一選舉
環台選情
新聞專題
環台選情1/300
首頁 / 政治

辦首場大型造勢 黃秀芳：政見精算可務實做到

2022/10/30 20:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽彰化縣30日電）民進黨彰化縣長參選人黃秀芳舉辦首場大型造勢大會，黃秀芳指出，很多鄉親告訴她，現任縣長王惠美騙票政見拖到現在才補破網，她引以為鑑，提出的政見經過精算可務實做到。

黃秀芳今天傍晚在社頭鄉舉辦首場大型造勢大會，內政部長徐國勇、僑務委員會副委員長徐佳青、競選團隊成員、各級參選人出席，吸引約3000名支持者到場，展現團結拚勝選氣勢，會中也公布競選歌曲「幸福漸漸來」，黃秀芳強調要帶領鄉親看到彰化的未來。

徐國勇致詞表示，彰化是農工大縣，也是風光大縣，但彰化縣長王惠美執政期間建設停滯、人口流失，連升格直轄市條件都不符，彰化縣政府不能將未升格責任推給中央；另外，黃秀芳很常找他爭取地方建設，並承諾增補警察、消防人力，讓人民安居樂業。

前縣長、競總主委魏明谷批評，王惠美上任就棄辦台灣燈會，就是沒信心，連捷運到南彰化也是騙人口號，執政期間彰化沒高科技、外國公司投資，慘淪低薪縣，人口外流比他任內、前縣長卓伯源任內嚴重，請鄉親讓說到做到的黃秀芳擔任縣長，才能改變彰化未來。

黃秀芳說，競選期間一次又一次走遍26個鄉鎮市，傾聽鄉親心聲，大家好多怨言放心中，因為台灣燈會棄辦，南彰捷運也是口號，低薪，重大工程也一再流標，縣民一點光榮感都沒有。

黃秀芳細數自己提出政見，並強調都是經過精算且可務實說到做到，包含照顧親子的一鄉鎮一共融公園、一鄉鎮市一托嬰中心，還有照顧農民的補助農保職災保險費用、照顧長輩的重陽敬老禮金政策等，每項她都會「說到做到」，種種政見很負責提出讓鄉親檢驗。

黃秀芳說，網路很多流言攻擊，她認為這不是正向選舉方式，很多鄉親告訴她，王惠美當年騙票政見，拖到現在選前才補破網，這也讓她引以為鑑，勉勵自己一定要說到做到，也請鄉親讓「彰化隊」全壘打，每人幫她打10通電話催票，她有信心贏得最後勝利。（編輯：陳仁華）1111030

黃秀芳
黃秀芳提青年政策 挹注資金助創業及青農 黃秀芳爭取建2487戶社宅 打造彰化幸福城市
王惠美
花壇鄉西施柚甜美上市 結合萬聖節踩街吸引買氣 台中大肚彰化和美跨河橋開工 115年6月通車
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
蔡培慧拚集集生活品質再升級 許淑華允持續建設鹿谷