辦首場大型造勢 黃秀芳：政見精算可務實做到

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（中央社記者蕭博陽彰化縣30日電）民進黨彰化縣長參選人黃秀芳舉辦首場大型造勢大會，黃秀芳指出，很多鄉親告訴她，現任縣長王惠美騙票政見拖到現在才補破網，她引以為鑑，提出的政見經過精算可務實做到。

黃秀芳今天傍晚在社頭鄉舉辦首場大型造勢大會，內政部長徐國勇、僑務委員會副委員長徐佳青、競選團隊成員、各級參選人出席，吸引約3000名支持者到場，展現團結拚勝選氣勢，會中也公布競選歌曲「幸福漸漸來」，黃秀芳強調要帶領鄉親看到彰化的未來。

徐國勇致詞表示，彰化是農工大縣，也是風光大縣，但彰化縣長王惠美執政期間建設停滯、人口流失，連升格直轄市條件都不符，彰化縣政府不能將未升格責任推給中央；另外，黃秀芳很常找他爭取地方建設，並承諾增補警察、消防人力，讓人民安居樂業。

前縣長、競總主委魏明谷批評，王惠美上任就棄辦台灣燈會，就是沒信心，連捷運到南彰化也是騙人口號，執政期間彰化沒高科技、外國公司投資，慘淪低薪縣，人口外流比他任內、前縣長卓伯源任內嚴重，請鄉親讓說到做到的黃秀芳擔任縣長，才能改變彰化未來。

黃秀芳說，競選期間一次又一次走遍26個鄉鎮市，傾聽鄉親心聲，大家好多怨言放心中，因為台灣燈會棄辦，南彰捷運也是口號，低薪，重大工程也一再流標，縣民一點光榮感都沒有。

黃秀芳細數自己提出政見，並強調都是經過精算且可務實說到做到，包含照顧親子的一鄉鎮一共融公園、一鄉鎮市一托嬰中心，還有照顧農民的補助農保職災保險費用、照顧長輩的重陽敬老禮金政策等，每項她都會「說到做到」，種種政見很負責提出讓鄉親檢驗。

黃秀芳說，網路很多流言攻擊，她認為這不是正向選舉方式，很多鄉親告訴她，王惠美當年騙票政見，拖到現在選前才補破網，這也讓她引以為鑑，勉勵自己一定要說到做到，也請鄉親讓「彰化隊」全壘打，每人幫她打10通電話催票，她有信心贏得最後勝利。（編輯：陳仁華）1111030