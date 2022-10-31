更多編輯台推薦新聞：
從囚徒再回巴西總統大位 魯拉上演政壇驚奇逆轉
國際

從囚徒再回巴西總統大位 魯拉上演政壇驚奇逆轉

梨泰院現場直擊 中央社記者：滿滿人潮呼吸不到空氣
國際

梨泰院現場直擊 中央社記者：滿滿人潮呼吸不到空氣

致命推擠10秒即喪失意識 醫師：大型活動2方式防意外
生活

致命推擠10秒即喪失意識 醫師：大型活動2方式防意外

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

吳釗燮哀悼印度吊橋意外 外交部：無台人傷亡

2022/10/31 13:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北31日電）印度吊橋崩塌意外造成重大傷亡，外交部表示，外交部長吳釗燮今天清晨已代表政府與人民向「印度台北協會」會長戴國瀾（Gourangalal Das）表達對罹難者及印度政府與人民的誠摯哀悼；據駐處掌握資訊，傷亡人士暫無台灣籍。

外交部發布新聞稿指出，印度西部古茶拉底省（Gujarat，另譯：古吉拉特州）莫比鎮（Morbi）一座橫跨墨丘河（Machchu River，另譯：馬胡河）的吊橋，昨天在舉行宗教慶典活動時，突然崩塌，目前已造成至少130人不幸身亡的重大意外事故。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

外交部表示，吳釗燮已於今天清晨代表政府與人民，向「印度台北協會」會長戴國瀾表達對罹難者及印度政府與人民的誠摯哀悼，外交部同時也請駐印度代表處向印度政府表達慰問。戴國瀾對台灣的關懷表示感謝。

據駐印度代表處目前掌握的資訊，傷亡人士暫無台灣籍遊客、留學生或僑民。民眾旅印度期間，若有相關緊急求助需要，可撥打駐印度代表處緊急聯絡電話：+91-981-050-2610（印度境內直撥：0981-050-2610）。（編輯：楊蘭軒）1111031

吳釗燮
裴洛西丈夫遇襲 總統吳釗燮即請外館慰問 吳釗燮接受BBC訪問：台灣不應對中國犯台掉以輕心[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族