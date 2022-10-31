吳釗燮哀悼印度吊橋意外 外交部：無台人傷亡

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（中央社記者黃雅詩台北31日電）印度吊橋崩塌意外造成重大傷亡，外交部表示，外交部長吳釗燮今天清晨已代表政府與人民向「印度台北協會」會長戴國瀾（Gourangalal Das）表達對罹難者及印度政府與人民的誠摯哀悼；據駐處掌握資訊，傷亡人士暫無台灣籍。

外交部發布新聞稿指出，印度西部古茶拉底省（Gujarat，另譯：古吉拉特州）莫比鎮（Morbi）一座橫跨墨丘河（Machchu River，另譯：馬胡河）的吊橋，昨天在舉行宗教慶典活動時，突然崩塌，目前已造成至少130人不幸身亡的重大意外事故。

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外交部表示，吳釗燮已於今天清晨代表政府與人民，向「印度台北協會」會長戴國瀾表達對罹難者及印度政府與人民的誠摯哀悼，外交部同時也請駐印度代表處向印度政府表達慰問。戴國瀾對台灣的關懷表示感謝。

據駐印度代表處目前掌握的資訊，傷亡人士暫無台灣籍遊客、留學生或僑民。民眾旅印度期間，若有相關緊急求助需要，可撥打駐印度代表處緊急聯絡電話：+91-981-050-2610（印度境內直撥：0981-050-2610）。（編輯：楊蘭軒）1111031