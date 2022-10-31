李問指行政人員代班藥師職務 連江縣府：無此情事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙連江縣31日電）民進黨連江縣長參選人李問說，北竿與東引等地衛生所藥師休假，常由行政人員幫忙拿藥與包藥；連江縣衛生局今天說，沒有這個情況，藥師休假時會協調局內或縣立醫院藥師代班。

李問昨天深夜在社群網站臉書Facebook發文表示，有北竿民眾投訴，衛生所只聘用1名藥師，因此當這名藥師休假時，經常由不具專業、無藥師執照行政人員幫民眾拿藥與包藥，質疑如果藥物種類或劑量出錯誰能負責。

李問表示，除了北竿之外，在東引、東莒與西莒也都只有1名藥師任職，雖然有時南竿藥師會過去支援，但藥師休長假就無法全程支援。

李問說，服用藥物攸關人命安全，縣府應重視人員調度配置規劃，他並提出2點主張，首先是確保藥師輪調代班制度與人力完善，當北竿、莒光與東引等外島藥師休假時，應由南竿的縣立醫院派藥師全程支援。

李問說，再來是目前連江縣立醫院在南竿只有2名藥師任職，應增聘到約5人，一方面確保縣立醫院本身藥師人力更充足，也讓南竿有量能支援其他各島。

連江縣衛生福利局長陳美金告訴中央社記者，轄內衛生所都是分配1名藥師，藥師短暫離開會由醫生幫忙拿藥，藥師休長假時，衛生局會協調局內1名藥師或連江縣立醫院2名藥師代班，並無行政人員拿藥情況，也未接獲民眾投訴。

陳美金說，衛生所門診量沒這麼多，且須視預算編列人力，如果排2名藥師，對經費可能有負擔；加上現在很難找到人，如連江縣立醫院共開出4名藥師職缺，但只找到2人，目前持續徵人中，縣府會持續培育公費生，改善醫療品質，並隨環境變化與人口增減調整醫事人員人力。

根據連江縣政府與交通部觀光局馬祖國家風景區管理處網頁，連江縣轄下有南竿、北竿、東引與莒光4鄉，人口近1.4萬。其中南竿是第一大島，也是馬祖的政經文教中心，因此當地人皆稱南竿為「本島」。（編輯：方沛清）1111031