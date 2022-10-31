更多編輯台推薦新聞：
韓國直播主梨泰院脫困後救人 稱再危險也想多救一命
國際

韓國直播主梨泰院脫困後救人 稱再危險也想多救一命

從囚徒再回巴西總統大位 魯拉上演政壇驚奇逆轉
國際

從囚徒再回巴西總統大位 魯拉上演政壇驚奇逆轉

大型活動散場是最大考驗 醫提5大關鍵防事故
生活

大型活動散場是最大考驗 醫提5大關鍵防事故

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
18歲公民權修憲複決 中選會公布白色選票式樣
首頁 / 政治
九合一選舉
環台選情
新聞專題
環台選情3/300
首頁 / 政治

劉建國提高敬老津貼 雲縣府批大撒幣空頭支票

2022/10/31 18:54（10/31 19:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨雲林縣長參選人劉建國（前左2）31日召開記者會，並拿出數據資料指出，只要把錢省下，可以實現重陽敬老369+18政策，還可以投入其他社福工作，綽綽有餘。（劉建國競總提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年10月31日
民進黨雲林縣長參選人劉建國（前左2）31日召開記者會，並拿出數據資料指出，只要把錢省下，可以實現重陽敬老369+18政策，還可以投入其他社福工作，綽綽有餘。（劉建國競總提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年10月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣31日電）民進黨雲林縣長參選人劉建國提高重陽敬老津貼369+18政策，雲縣府批是空頭支票，劉建國今天拿數據證明可行，並反嗆「張麗善做不到，就換人來做」，縣府再批為不負責任的大撒幣口號。

劉建國今天召開「不會持家就換人當家，不想疼惜『序大』，劉建國來疼」記者會，在會上拿出數據佐證，只要把錢省下，可以實現重陽敬老369+18政策，還可以投入其他社福工作，綽綽有餘。

劉建國引用雲林縣審計室報告，110年度縣府暨所屬機關列管重大公共建設計畫計有25項，其中共有16項計畫預算執行率未達80%，進度明顯落後。

劉建國表示，工程計畫執行率非常重要，一旦進度落後將衍生民眾使用權益、工程預算經費增加等問題。

劉建國舉虎尾鎮的布袋戲傳習中心興建工程、154乙線（0K+550-3K+100）拓寬工程為例，還有3年後要辦的114年全國運動會前期宣導新台幣300萬元，張麗善3週年就職典禮500萬元，花錢成就自己。

劉建國認為，省下工程延宕衍生經費或宣傳費，絕對夠支應重陽敬老金369+18或其他社福。

雲林縣政府新聞處長羅楚東表示，劉建國的政見之所以禁不起檢驗，最大問題就是缺乏財政思維，更遑論有完整財政規劃，只有不負責任的大撒幣口號。

羅楚東強調，縣府近幾年在財政健全的基礎上，110年就擴大加碼發放重陽敬老金，且沒有造成任何財政負擔，以實際行動代替口號。

針對審計室報告指公共工程計劃執行率落後，羅處東說明，近年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成嚴重缺工缺料，不僅雲林縣，從中央到各縣市都遇到相同問題。（編輯：陳仁華）1111031

劉建國
張麗善古坑掃街拜票 劉建國關心毛巾產業 賴清德雲林輔選 肯定劉建國政策打通北港任督二脈
羅楚東
劉建國批宣傳114年全運會涉選舉置入 雲縣府否認 嘉縣要求調整海域界線 雲縣府抗議侵犯管轄權
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
謝龍介攻文旦產銷 南市府：多元策略助農民