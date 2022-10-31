抹黑文宣滿天飛 北港鎮長參選人張勝智之子澄清影射

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（中央社記者姜宜菁雲林縣31日電）雲林地檢署日前偵辦北港鎮長蕭姓參選人涉賄案，北港鎮長參選人張勝智兒子張丞凱今天開記者會，指控近日未署名的文宣抹黑、造謠，將蒐集證據，不排除提告，並盼參選人回歸政見競選。

北港鎮某鎮長競選總部成員行賄村里長，專案小組28日帶回28名村里長和蕭姓男子等4人到案。雲林地檢署認為，蕭男等4人有羈押必要向法院聲請羈押禁見獲准，蕭姓鎮長參選人新台幣30萬元具保候傳。

檢方在北港地區查賄掀波瀾，地方和網路近日出現以「北港民主大倒退，天理何在？」和「媽祖婆看了也會掉眼淚！」為題的未署名文宣，抨擊司法單位淪為政治打手，內文影射對手動用情治機器搜索恫嚇。

未署名的文宣引起民進黨北港鎮長參選人張勝智陣營關注，張勝智的兒子張丞凱今天在民進黨立委蘇治芬等人陪同下召開記者會。

張丞凱發表「我爸爸也是人」的文章，澄清不實影射和指控，同時將蒐集證據，不排除提告。

張丞凱細說他觀察從農家出身的父親從政以來的心路歷程，其實家人不願父親從政，父親也是人，有血有淚有情，努力做事卻遭受汙衊攻擊、甚至無端影射和指控，令人感慨。

張丞凱說，他父親何德何能去左右報社媒體、調動檢警調，如果貪汙或賄選都可用「是阮卡衰被抓到」來合理化，甚至想以此博取同情，真不知置法治於何地。

蘇治芬指出，檢警調一再宣導不要賄選，可是雲林地檢署目前已查獲多件賄選案，悲情也是須建立在大是大非的基礎上，若非如此只能被稱是唱「哭調仔」，期待選舉回歸到政見競爭、選賢與能，爭取選民認同。

雲林地檢署重申，檢警調查賄小組查賄不分政黨全依證據辦案，檢察官掌握證據才依法搜索查辦，此案若證據不足，法官怎會裁定羈押，若有疑問，可循正常管道提出有利證據訴求，切勿以未署名的黑函干擾，造成社會不安。（編輯：陳仁華）1111031