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確保統帥安全 憲兵採購機動指揮車擴充萬鈞車隊

2022/11/1 20:05
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（中央社記者游凱翔台北1日電）為確保總統安全，軍方透過「萬鈞計畫」在緊急危難時透過雲豹8輪甲車護送正副元首至安全處所，根據最新送交立法院的軍事投資新增案計畫概要說明，明年編列約1.3億採購的5輛機動指揮車將由萬鈞車隊使用。

根據民國112年度國防預算書刊載，憲兵指揮部編列新台幣1億3674萬元採購5輛「機動指揮車」。

憲兵說明，中共攻台戰略以損小、效高、快打及速決為用兵理念，在區內製造騷動與暴亂，對台灣關鍵基礎設施及斬首等軍事行動，影響國土危安及社會安定，期望藉本案籌購具遠距指揮、快速機動、偽裝及防護等特性的機動指揮車，以確保指揮機制正常運作。

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根據國防部本週送交立法院的軍事投資新增案計畫概要，內文提到機動指揮車就是擴充確保元首安全的「萬鈞車隊」使用。

執行元首撤離的「萬鈞計畫」所需要的「萬鈞車隊」，過去是由6輪的CM-31甲車擔當，在緊急狀況下，能立即將總統迅速送往應變指揮所，執行三軍統帥指揮責任，隨著國造雲豹8輪甲車日趨成熟，經過接裝、換裝訓練等程序後，目前萬鈞車隊由雲豹8輪甲車執行。（編輯：林興盟）1111101

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