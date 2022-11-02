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外送員勞權指導原則 勞動部：儘快整合意見提出

2022/11/2 10:09（11/2 13:41 更新）
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勞動部正研擬「外送員勞動權益指導原則」，盼能保障外送員的權益。勞動部長許銘春（圖）2日列席立法院社會福利及衛生環境委員會表示，目前還在彙整各方意見，未完全定案；會儘快把意見整合，讓指導原則出爐。中央社記者張皓安攝 111年11月2日
勞動部正研擬「外送員勞動權益指導原則」，盼能保障外送員的權益。勞動部長許銘春（圖）2日列席立法院社會福利及衛生環境委員會表示，目前還在彙整各方意見，未完全定案；會儘快把意見整合，讓指導原則出爐。中央社記者張皓安攝 111年11月2日
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（中央社記者王承中台北2日電）勞動部長許銘春今天表示，針對「外送員勞動權益指導原則」，勞動部還在彙整各方意見，未完全定案。是否年底前提出？她說，會儘快把意見整合，趕快讓指導原則出爐。

台灣外送產業日益興盛，但外送員的勞工身分未明，引發勞權爭議，勞動部正研擬「外送員勞動權益指導原則」，盼能保障外送員的權益。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查「112年度中央政府總預算案關於勞動部主管預算」。針對外送員勞動權益指導原則，勞動部長許銘春在列席前受訪表示，勞動部有跟地方政府、工會團體及專家學者開過會，仍有不同看法，例如工會主張訂專法，地方政府也提出意見。

許銘春指出，目前勞動部還在針對各方反映的意見進行彙整研議，未完全定案。

媒體詢問，是否年底前會提出？許銘春表示，會請相關業務單位儘快整合意見，趕快讓指導原則出爐。（編輯：張均懋）1111102

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