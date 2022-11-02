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楊文科成立觀光產業後援會 深化竹縣旅遊亮點

2022/11/2 17:36（11/2 17:51 更新）
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競選連任的新竹縣長楊文科（左）2日成立觀光產業後援會，楊文科表示，未來不只國內旅遊，也期望行銷新竹縣的旅遊亮點，持續吸引旅客前來，為地方振興觀光發展。中央社記者郭宣彣攝 111年11月2日
競選連任的新竹縣長楊文科（左）2日成立觀光產業後援會，楊文科表示，未來不只國內旅遊，也期望行銷新竹縣的旅遊亮點，持續吸引旅客前來，為地方振興觀光發展。中央社記者郭宣彣攝 111年11月2日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣2日電）競選連任的新竹縣長楊文科今天成立觀光產業後援會；楊文科表示，過去疫情重創觀光，竹縣推觀光產業旅遊補助等獲業界認同，未來持續深化竹縣旅遊亮點，活絡觀光發展。

國民黨新竹縣長楊文科今天在競選總部，成立觀光產業後援會，新竹縣旅館商業同業公會理事長鄭建宏、新竹縣觀光協會理事長魏怡甄、新竹縣民宿協會理事長龍煜杰等出席力挺。

鄭建宏表示，新竹縣雖然是科技大城，但楊文科重視觀光產業，過去因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創各行各業，觀光、民宿、旅館更是首當其衝，但楊文科為業界爭取經費，協助相關產業度過難關。

楊文科說，疫情影響民眾生活，現在配合觀光復甦，新竹縣也推出森遊竹縣、秋遊星夜季等活動，帶動縣內、外縣市觀光，楊文科強調，未來不只國內旅遊，也期望行銷新竹縣的旅遊亮點，持續吸引國外旅客前來，為地方振興觀光發展。（編輯：陳仁華）1111102

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