綠回防北台灣 12日凱道大造勢

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（中央社記者葉素萍、王揚宇台北2日電）選舉倒數，民進黨內高層今天說，下週常會焦點在北台灣3執政縣市，訴求不讓城市走回頭路；選前2週的黃金週最後衝刺，包括12日凱道大造勢，黨內要角團結號召凝聚支持者。

至於最後衝刺階段，正副總統是否全台車隊掃街，黨內高層表示，不是沒有討論，但沒有最後定案，因為在日本前首相安倍晉三遇刺後，維安特勤單位有許多要求，這些也是法律規定，民進黨不能只顧自己的方便，所以，掃街的難度非常高。

九合一選舉最後衝刺階段，民進黨中常會這兩週陸續打出青年返鄉、反黑金等訴求，下週中常會將把焦點放在北台灣3個執政縣市，訴求看到基隆市、桃園市、新竹市的進步後，不要讓城市走回頭路。

民進黨中常委轉述，黨主席蔡英文在今天中常會詢問中常委們對各地選情的信心，常委們都表示有信心。民進黨立法院黨團總召柯建銘提到，台北市、新竹市、桃園市仍相當有機會，這是重中之重，最後要把握衝刺時間。

民進黨內高層在中常會後向媒體指出，新竹市選情「審慎樂觀」，民眾黨的高虹安在往下掉，民進黨的沈慧虹因為得到越來越多市民的了解，已經追上來。

黨內高層說，下週中常會將焦點放在北部執政3縣市，基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、前新竹市長林智堅都受到肯定，4年前面對「韓流」，他們穩穩連任，民進黨將訴求，既然肯定他們做得不錯，看到3個城市進步，希望不要走回頭路，不要跟2018年的高雄一樣，冤枉了2年時間。

黨內高層說，選舉投票日前2週的黃金週，各地都動起來，都有最後衝刺，原11月5日在凱道舉行的雙北大造勢晚會，考量天候變化因素，延至12日舉行，黨內主要人物都會到場，希望用團結號召凝聚支持者，最後階段鞏固雙北選情。（編輯：謝佳珍）1111102