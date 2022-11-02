更多編輯台推薦新聞：
研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路
國際

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次
運動

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
MLB太空人世界大賽3比2聽牌 靠菜鳥潘尼亞關鍵一轟超前取勝
首頁 / 政治
九合一選舉
環台選情
新聞專題
環台選情26/300
首頁 / 政治

綠回防北台灣 12日凱道大造勢

2022/11/2 17:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍、王揚宇台北2日電）選舉倒數，民進黨內高層今天說，下週常會焦點在北台灣3執政縣市，訴求不讓城市走回頭路；選前2週的黃金週最後衝刺，包括12日凱道大造勢，黨內要角團結號召凝聚支持者。

至於最後衝刺階段，正副總統是否全台車隊掃街，黨內高層表示，不是沒有討論，但沒有最後定案，因為在日本前首相安倍晉三遇刺後，維安特勤單位有許多要求，這些也是法律規定，民進黨不能只顧自己的方便，所以，掃街的難度非常高。

九合一選舉最後衝刺階段，民進黨中常會這兩週陸續打出青年返鄉、反黑金等訴求，下週中常會將把焦點放在北台灣3個執政縣市，訴求看到基隆市、桃園市、新竹市的進步後，不要讓城市走回頭路。

民進黨中常委轉述，黨主席蔡英文在今天中常會詢問中常委們對各地選情的信心，常委們都表示有信心。民進黨立法院黨團總召柯建銘提到，台北市、新竹市、桃園市仍相當有機會，這是重中之重，最後要把握衝刺時間。

民進黨內高層在中常會後向媒體指出，新竹市選情「審慎樂觀」，民眾黨的高虹安在往下掉，民進黨的沈慧虹因為得到越來越多市民的了解，已經追上來。

黨內高層說，下週中常會將焦點放在北部執政3縣市，基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、前新竹市長林智堅都受到肯定，4年前面對「韓流」，他們穩穩連任，民進黨將訴求，既然肯定他們做得不錯，看到3個城市進步，希望不要走回頭路，不要跟2018年的高雄一樣，冤枉了2年時間。

黨內高層說，選舉投票日前2週的黃金週，各地都動起來，都有最後衝刺，原11月5日在凱道舉行的雙北大造勢晚會，考量天候變化因素，延至12日舉行，黨內主要人物都會到場，希望用團結號召凝聚支持者，最後階段鞏固雙北選情。（編輯：謝佳珍）1111102

蔡英文
3選將簽宣言 蔡英文：不讓地方政治成黑金特權溫床 蔡總統：僑界影響力是國力延伸 盼為台灣打開空間
高虹安
前助理兼職還是專職 林耕仁：高虹安應說清楚 高虹安遭指涉詐領助理費 調查局立案調查
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
楊文科成立觀光產業後援會 深化竹縣旅遊亮點