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品嘗爌肉飯高麗菜飯 彰化藍綠縣長參選人挺在地小吃

2022/11/2 17:47
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（中央社記者吳哲豪彰化2日電）彰化市成功路的「阿泉」爌肉飯今天恢復營業，彰化縣長王惠美用新台幣力挺；民進黨參選人黃秀芳也利用北斗鎮掃街空檔品嘗知名「阿美姊高麗菜飯」，行動支持在地小吃。

彰化市夜市「阿泉」爌肉飯傳承三代，日暫暫停營業引發地方一陣騷動。業者接受媒體聯訪時說，從父親手上接下店面，做了30多年累了想休息，才決定停上營業；另一間魚市場爌肉飯也決定暫停營業，老闆張貼公告要頂讓店面。

「阿泉」爌肉飯日前內部進行整修，今天恢復營業，上午一開門就有民眾排隊，也有人送上花籃祝賀恢復營業。王惠美也利用行程空擋前往力挺彰化在地小吃。王惠美透過臉書表示，彰化爌肉飯可說是「舉世聞名」，說到彰化美食人人都可以反射地講出爌肉飯。前陣子有幾家名店在經營上有些調整，「差點沒讓我們這種一早就在吃爌肉飯的彰化人崩潰」。

得知成功路上的爌肉飯恢復營業，行程經過當然要行動支持，下去外帶一份，果然大排長龍。彰化有好米、好菜、好肉，每家爌肉飯都好吃、嫩而不膩，自己的美食自己挺，一起繼續用新台幣買爆彰化美食。

黃秀芳上午也利用前往北斗鎮掃街空檔，抵奠安宮前大啖在地料理「阿美姊高麗菜飯」，以及品嘗筒仔米糕，用具體行動表達對彰化在地小吃支持，也邀請鄉親到北斗遊玩吃美食。黃秀芳上午到北斗奠安宮、北斗保安舘參拜，並赴紅磚市場掃街，經營60年老攤子的熱情支持者84歲林姓阿嬤比出2號勝利手勢開心合影。（編輯：孫承武）1111102

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