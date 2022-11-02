帶2愛犬出席毛小孩之夜 總統：選蔡適應就沒錯

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民進黨基隆市長參選人蔡適應（右）2日晚間舉辦「毛小孩之夜」，民進黨主席蔡英文（中）帶著2隻愛犬到場共襄盛舉，基隆市長林右昌（左）也現身響應。中央社記者王朝鈺攝 111年11月2日

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（中央社記者王朝鈺基隆2日電）總統蔡英文今天晚間帶著2隻愛犬出席民進黨基隆市長參選人蔡適應舉辦的「毛小孩之夜」。蔡總統說，如果大家共同願望是讓基隆未來成為毛小孩友善環境，那選蔡適應就沒錯。

這場活動晚間在虎仔山咖啡廳舉行，蔡總統帶著寵物Maru和樂樂一同出席，蔡適應也帶著4歲愛犬Tony與會，基隆市長林右昌領養的愛犬「吉米」今晚雖未能一同參與，但林右昌也帶著「吉米」的看板共襄盛舉。

蔡總統表示，蔡適應更能體會毛小孩需要的環境，相信蔡適應一定是名非常貼心會幫忙照顧毛小孩的市長，如果大家共同願望是讓基隆未來成為毛小孩友善環境，那選蔡適應就沒錯。

蔡適應說，蔡總統今天特別帶家裡2隻毛小孩與會，代表蔡總統和他一樣熱愛毛小孩，這次選舉他提出毛小孩政見，希望未來能在基隆開闢寵物公園，市府正在規劃中，他理想的寵物公園會是全台設施最好的公園，不只讓基隆的毛小孩能在此徜徉，更期待外縣市民眾帶著毛小孩來基隆。

蔡適應表示，他並提出基隆市寵物全面植入晶片、絕育手術和首次疫苗免費政見，希望能做好寵物管理和健康，期盼未來的基隆，不只接棒基隆延續光榮，讓基隆人光榮外，也讓基隆的寵物感到光榮，因為牠們能比外縣市寵物更健康。

林右昌表示，市府近幾年針對寵物照顧和動保方面做了很多努力，例如「五星級」的寵物銀行即將完工，每隻動物的收容空間為7.5平方公尺，比中央規定的5平方公尺還大，且有2000多坪開放空間供毛小孩運動，等待有緣人帶回家。

林右昌說，相信蔡適應是非常寵愛毛小孩的參選人，所以他非常重視這方面的政策，蔡適應接續的提出相關政策非常有感，結合政策並擴大市府近年推動受到歡迎的「狗狗森友會」，就可照顧更多的毛小孩。（編輯：李錫璋）1111102