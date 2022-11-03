更多編輯台推薦新聞：
研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路
國際

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次
運動

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
MLB太空人世界大賽3比2聽牌 靠菜鳥潘尼亞關鍵一轟超前取勝
首頁 / 政治
九合一選舉
環台選情
新聞專題
環台選情14/300
首頁 / 政治

避「主場」疑慮 高市長公辦政見會改在蓮潭會館舉行

2022/11/3 13:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）高雄市長選舉公辦政見發表會，有別於4年前選舉在市府舉行，今年改在蓮潭會館。高市選委會表示，是為避免「主場」疑慮；藍綠參選人今天均表示，尊重、配合選委會安排。

4年前高雄市長選舉及2年前高雄市長補選時的公辦政見發表會，都在高雄市政府地下室舉行，但今年高雄市長選舉公辦政見發表會的地點改在蓮潭會館。

高雄市選委會今天對中央社記者表示，4年前的市長選舉及2年前的補選，當時高雄市是代理市長主政，參選人均非現任，因此在市府舉行，這次因為參選人有爭取連任的現任市長陳其邁，避免「主場」疑慮，改在市府外舉行。

對此，陳其邁今天上午出席活動接受媒體聯訪表示，「選委會怎麼安排都可以，就配合選委會」。國民黨高雄市長參選人柯志恩競選辦公室今天也表示，對於公辦政見辯論會場地的選擇，尊重選委會安排。

今年高雄市長選舉公辦電視政見發表會預計12日下午舉行，4名市長參選人包括1號無黨籍鄭宇翔、2號無黨籍曾尹儷、3號國民黨柯志恩、4號民進黨陳其邁，4人登記參選時均勾選同意辯論。

高雄市選委會表示，因參選人均同意辯論，公辦政見發表會將採辯論形式舉行，雖依規定沒有交互詰問環節，但有安排專家學者或社團代表等向參選人提問，再由參選人輪流回答。（編輯：陳仁華）1111103

陳其邁
要求中油提火警調查報告 陳其邁：確定安全才准復工 蔡適應也推抓漏廣告復刻版 青澀照挺18歲公民權
柯志恩
綠營控支持漲學費 柯志恩：搞不清狀況令人遺憾 高捷小港林園線沿線土地變更 市府：不會強行徵收
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
談民進黨縣市長選情 賴清德：票沒開出來不知輸贏