避「主場」疑慮 高市長公辦政見會改在蓮潭會館舉行

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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）高雄市長選舉公辦政見發表會，有別於4年前選舉在市府舉行，今年改在蓮潭會館。高市選委會表示，是為避免「主場」疑慮；藍綠參選人今天均表示，尊重、配合選委會安排。

4年前高雄市長選舉及2年前高雄市長補選時的公辦政見發表會，都在高雄市政府地下室舉行，但今年高雄市長選舉公辦政見發表會的地點改在蓮潭會館。

高雄市選委會今天對中央社記者表示，4年前的市長選舉及2年前的補選，當時高雄市是代理市長主政，參選人均非現任，因此在市府舉行，這次因為參選人有爭取連任的現任市長陳其邁，避免「主場」疑慮，改在市府外舉行。

對此，陳其邁今天上午出席活動接受媒體聯訪表示，「選委會怎麼安排都可以，就配合選委會」。國民黨高雄市長參選人柯志恩競選辦公室今天也表示，對於公辦政見辯論會場地的選擇，尊重選委會安排。

今年高雄市長選舉公辦電視政見發表會預計12日下午舉行，4名市長參選人包括1號無黨籍鄭宇翔、2號無黨籍曾尹儷、3號國民黨柯志恩、4號民進黨陳其邁，4人登記參選時均勾選同意辯論。

高雄市選委會表示，因參選人均同意辯論，公辦政見發表會將採辯論形式舉行，雖依規定沒有交互詰問環節，但有安排專家學者或社團代表等向參選人提問，再由參選人輪流回答。（編輯：陳仁華）1111103