高雄運動中心成選戰攻防 陳其邁：不在意選舉語言

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高雄鼓山運動中心3日動土，基地位址在鼓山區中山國小舊校區，將打造高雄首座一站式全齡共融園區，圖為市長陳其邁（右2）出席執鏟。中央社記者曾以寧攝 111年11月3日

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（中央社記者曾以寧高雄3日電）高雄鼓山運動中心今天動土，將逐步打造全齡共融園區，市長陳其邁出席被問及運動中心建設是否為選戰考量時表示，自己選前就有此承諾，「選舉難免會有一些選舉語言，我不會在意」。

陳其邁今天出席鼓山運動中心新建工程動土典禮，致詞表示，這是高雄第5座運動中心，將建於舊中山國小閒置場域，共投入約新台幣1億7000多萬元經費，位置鄰近在鼓山區內惟社區，也鄰近左營區，未來合併周遭球場整建、跑道翻修，將提供民眾一個促進健康的好場域。

現場媒體聯訪問及，國民黨高雄市長參選人柯志恩說運動中心有選舉考量，並表示楠梓區應該再有運動中心。對此陳其邁說，楠梓運動中心在今年7月就已經動工，自己2年前選舉時就說要興建10座運動中心，不過因為運動中心受到市民普遍歡迎，所以再增加4處，議員不分黨派都很支持。

陳其邁指出，推動過程都有跟當地居民、議員做最好的溝通，依當地人口結構，打造適合當地民眾使用的運動中心，如苓雅運動中心裡面有特別針對身障者的設施，力求照顧弱勢團體，「選舉難免會有一些選舉語言，我不會在意，一座一座把它做好，好好解決民眾的需求，這個是我們做事情的態度」。

根據高雄市政府運發局新聞資料，鼓山運動中心基地位址在鼓山區中山國小舊校區，旁鄰果貿社區，將更新操場跑道、籃球場改建風雨球場、新建匹克球場，以及2層樓建築物設置健身房、全齡體能訓練場、韻律瑜珈教室及綜合球場可容納6面羽球場等室內運動設施，提供在地民眾平價無負擔、更多元選擇的運動環境。

此外，整合市府跨局處資源，活化現有空間，未來逐步打造高雄首座一站式、友善無礙的全齡共融園區，提供高雄鄉親運動、幼托、幼兒園、長照及日照等複合式服務，形塑宜居健康城市。（編輯：陳仁華）1111103