許淑華：若當南投縣長盤整資源 強化社工系統

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國民黨南投縣長參選人許淑華（前右3）3日出席南投縣社會工作師公會座談會指出，社福不是喊價式政策，要負責任、衡量財政狀況後提出政見，因此，在不排擠其他預算前提下，她提出提高長者假牙補助、設立青年獎助學金等規劃。（許淑華團隊提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年11月3日

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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）國民黨南投縣長參選人許淑華今天與社工師座談表示，社福不是喊價式政策，要負責任衡量財政狀況後提出，她若當縣長也會盤整縣府資源與公會合作，全面強化社工系統給予幫助。

許淑華下午出席南投縣社會工作師公會座談會，許淑華談到，社福不是喊價式政策，要負責任衡量財政狀況後提出政見，因此，在不排擠其他預算前提下，她提出提高長者假牙補助以減輕長輩負擔、設立青年獎助學金讓國中小學生根留南投，未來協助走向國際等規劃。

許淑華說，擔任立法委員曾提出社會工作師法第19條修法，給予社工人員更好人身安全保障；另外，針對社工師提出問題如工作壓力，許淑華回應談到設定案數上限及社工心理諮商等，人員任用也會以公平、公正、公開考試標準與程序給予單位支持，任用最合適人才。

許淑華表示，身為首長須了解第一線聲音，搜集與了解執行面困難，才能規劃未來方向，南投有自己的條件情況，縣府需要因地制宜提供第一線夥伴幫助，她若擔任縣長，會盤整縣府資源與公會合作，全面強化南投社工系統並給予更好幫助，讓南投全齡宜居不是口號。

另外，對於民進黨主席蔡英文昨天說法，許淑華反駁表示，民進黨以黑道、黑金、無作為等負面形容，努力貼她標籤，她本人無任何刑事犯罪紀錄，20年來努力爭取建設、服務南投鄉親，自選舉以來盼民進黨理性、陽光競爭，無奈對手選情低迷，不惜服用「白虎湯」拼搏，最後肯定利用司法栽贓扣帽當續命丸。（編輯：謝雅竹）1111103