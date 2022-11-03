台帛合作 行政院會通過刑事司法互助協定

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（中央社記者賴于榛台北3日電）為建立台帛兩國長期穩定司法合作機制，行政院會今天通過「中華民國（台灣）政府與帛琉共和國政府刑事司法互助協定」，將函請立法院審議；未來台帛雙方將相互協助調查、追訴、犯罪防制等。

行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時轉述，行政院長蘇貞昌會中表示，此案送請立法院審議後，請法務部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成審議程序。

法務部透過新聞稿指出，為建立兩國長期且穩定的司法合作機制，奉行政院同意辦理後，接續由法務部長蔡清祥與帛琉副總統兼司法部長席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）完成簽署「中華民國（台灣）政府與帛琉共和國政府刑事司法互助協定」及「中華民國（台灣）政府與帛琉共和國政府法醫合作瞭解備忘錄」。

法務部說，前者將依「條約締結法」第8條規定，函請立法院審議，後者已函請總統府秘書長查照轉陳在案。

協定內容包含台帛應依協定規定，經相關機關，提供有關調查、追訴、法院程序、犯罪防制及相關刑事司法程序中之相互協助；以及，請求方得請求受請求方指派法醫師至請求方領域內檢驗、解剖屍體，及就此等檢驗及解剖作證。

協定也指出，任何因解釋、適用或執行協定所生的爭議，雙方主管機關無法自行達成協議時，應透過外交途徑解決。（編輯：林興盟）1111103