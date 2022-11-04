高虹安指柯助理也捐款給民進黨 柯建銘：合法行為

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（中央社記者王揚宇台北4日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安的前助理，遭質疑領公薪捐民眾黨，而高虹安稱民進黨立委柯建銘助理也捐錢給民進黨。柯建銘今天說，高虹安不要轉移焦點，他的助理是正式助理、合法收入，這是合法行為。

高虹安昨晚接受媒體聯訪，被問到前李姓助理的薪資為何要捐給黨部、是否國庫通黨庫？高虹安說，前李姓助理在任職期間都有紀錄，也都證實有完成在擔任助理期間，所有的工作，當薪酬合法取得後，要如何運用，也是他個人的意志。

高虹安也表示，以此同一個標準來看，像是民進黨立法院黨團總召柯建銘、前立法院長蘇嘉全等，在他們的主任、助理等，也都有這樣對民進黨的捐款，且數字都不小。

對此，柯建銘今天在立法院接受媒體聯訪表示，高虹安是台灣選舉史第一勇的人，因為面對所有質疑，她一概否認，稱都是別人的錯、別人抹黑，問東答西、轉移焦點，像是助理費的問題，就在轉移焦點。

柯建銘表示，他的助理是正式助理，有合法收入，依照政治獻金法等，可以捐給政黨、慈濟、孤兒院等，這是合法行為，高虹安不要引喻失義。

柯建銘提出質疑，高虹安的助理是否為人頭助理、是否合法，呼籲高虹安提出相關證明資料；如果不合法，這絕對不是只有國庫通黨庫問題，而是涉及貪污治罪條例詐領助理費等問題，是有期徒刑7年以上的罪，高虹安要針對問題好好回答。

柯建銘說，高虹安面對所有的問題，從來沒有正式說明，「全國等妳一個答案」，呼籲高虹安開記者會公開說明清楚、攤開所有證據，而她現在是找律師比找選民重要。

柯建銘指出，大家也對高虹安的寄生哲學非常有興趣，到底邏輯是什麼，全國民眾都在看，應好好說明清楚。

媒體詢問，高虹安是否因為批評國民黨新竹市長參選人林耕仁，讓國民黨支持者歸隊，使選情出現變化。

柯建銘說，所有因素都會造成選情變化，他之前也說，高虹安麻煩大了，因為連林耕仁都出來重砲回擊、變臉了，而這不是高虹安所謂的國家機器、綠色恐怖吧。（編輯：蘇龍麒）1111104