柯志恩合體侯友宜拜票 陳其邁盼一步一腳印尋支持

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高雄市長陳其邁（中）4日上午出席「亞灣2.0」啟動記者會受訪表示，自己「一步一腳印，希望獲得選民支持」，也歡迎藍營政治人物來高雄。中央社記者曾以寧攝 111年11月4日

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（中央社記者曾以寧高雄4日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩今天傍晚將與新北市長侯友宜一起拜票，盼搶中間選票。高雄市長陳其邁則說自己「一步一腳印，希望獲得選民支持」，也歡迎藍營政治人物來高雄。

柯志恩上午到市場拜票並接受媒體聯訪表示，因為「肉販之子」侯友宜非常喜歡逛市場，將一起去天天新黃昏市場拜票，再進行車隊掃街，把握僅有的2小時。這次藍營基本盤有望回歸8、9成，選前20天的目標是吸引中間選民靠攏，所以透過廟口開講跟群眾直接接觸，「希望大家都能看到我們、認同我們。」

民進黨台北市長參選人陳時中近期也舉行廟口開講，對此柯志恩說，陳時中的廟口街講應該要「更廟口一點」，利用小舞台或舞台車，能直接走下群眾，跟大家對話，而不是用紅龍圍起來，「廟口就應該有廟口，人民是最大的聲音」。

媒體詢問柯志恩對於空污看法。柯志恩說，空污的確是歷屆市長都想解決的，自己則認為應該用天然氣來代替煤，才是釜底抽薪，因此希望燃煤電廠在2024年提前除役；綠色運輸部分，則推動電動摩托車補助，比照其他縣市，完善補助程序；也應明確制定總量管制。

高雄市長陳其邁今天上午出席「亞灣2.0」啟動記者會，被問及侯友宜將幫柯志恩站台則表示，「我們就一步一腳印，直接訴諸選民，希望我們實實在在做事情可以獲得選民的支持。」對於藍營的政治人物再來高雄，「我們歡迎來高雄多走走、來多了解一下高雄這幾年的努力」。

對於空污問題，陳其邁說，高雄秋冬季因風向等原因，空氣品質都會比較差，因應措施如興達電廠停2減2、大林電廠歲修降載，中鋼等前30名企業也會降載，河川和建築工地則巡查灑水等。不過近年來各項數值指出空品已逐年改善；「2050淨零城市管理自治條例」也送到議會審議，盼擬訂淨零轉型長期發展策略，也維持空氣品質。（編輯：郭諭儒）1111104