發表觀光交通政策 周春米：加速屏東6大交通建設

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（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）選戰倒數22天，民進黨屏東縣長參選人周春米今天舉行觀光交通政策白皮書記者會，會中說明屏東6大交通建設進度外，端出對應政策加強屏東運輸，讓屏東交通觀光更加便利。

周春米會中說明6大交通建設的進度。高鐵延伸屏東，行政院已核定，進入綜規期末審議及二階環評階段；高雄捷運延伸屏東，整體路網規劃交通部已備查，目前東港至林邊線可研期中報告已審查通過，進入期末階段；恆春觀光鐵道部分，可研綜整評估成果已完成，報交通部審議中。

周春米提及，屏北公路從國道10號至新威大橋新闢道路，進入工程細設階段，即將發包施作；屏中快道，2階環評報告預計明年6月完成；屏南快速道路，可研期中審議階段，預計今年底完成路廊確認，最有可能走沿山路線。

對於屏東6大交通建設進度，周春米認為，這是一步一腳印堆疊出來的結果，這不是選舉口號，也不是「參選人或是小編，喊一喊就可以成功的。」

周春米認為，交通是城市的基礎服務，便捷的交通可以有效帶動各區域均衡發展，便利台灣及世界各地遊客到訪一探屏東之美，對內開啟了地方產業升級機會及提升民眾生活品質，對外串接起更大的國土空間連結。

周春米說，接下來要加速打通對外的高鐵及高捷延伸屏東等任督二脈的實質建設，串起境內北中南交通主動脈，提升地方產業競爭力及商業移動力，讓屏東交通能獲得公共運輸與軌道經濟的發展效益，也讓屏東向前成為觀光旅遊必到之城。（編輯：郭諭儒）1111104