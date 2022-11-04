張麗善發表林內新願景 劉建國提草案關心癌友

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爭取連任的雲林縣長張麗善（左）4日到林內鄉坪頂青天府舉辦「20鄉鎮親履巡迴」第9站，向民眾報告鄉內建設及產業、交通觀光、教育文化、都市計畫、衛生社福等未來施政方針。中央社記者姜宜菁攝 111年11月4日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣4日電）拚連任的雲林縣長張麗善今天宣布林內鄉新願景，針對交通、教育等面向提方針；民進黨雲林縣長參選人劉建國力推台灣癌症新藥多元支持基金，草案送入立法院一讀。

張麗善今天到林內坪頂青天府辦理「20鄉鎮親履巡迴」第9站，向民眾報告鄉內建設及產業、交通觀光、教育文化、都市計畫、衛生社福等未來施政方針，計畫串連斗六、古坑等地打造雲東風景區，形塑林內成為休閒農業區。

張麗善指出，現任林內鄉長張維崢稱她未給予林內鄉補助新台幣3億元，事實上縣府光鋪設鄉內農水路就補助公所5968萬元，包括通盤聯外道路整體規畫，提供鄉民、遊客更寬廣便利的路。

劉建國今天在土庫等鄉鎮車隊掃街拜票之餘向民眾分享，自己在立法院提出「癌症防治法第16條」條文修正草案，條文中明確規定「國家應設置癌症新藥多元支持基金」，今天正式送入立法院一讀，未來將交付社會福利及衛生環境委員會法案審查。

劉建國說，本次草案一讀，對於期盼新藥救命的眾多癌症病友，是跨出非常重要的一大步，期盼衛環委員會，可以盡速來審議相關草案，讓草案盡早三讀，造福全國癌症病友。（編輯：郭諭儒）1111104