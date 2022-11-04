德總理訪中 會談觸及台海和新疆「棘手」議題

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（中央社記者林育立柏林4日專電）德國總理蕭茲今天會晤中國領導人後表示，台灣的現狀唯有在和平且雙方都同意的前提下才能改變，且關切新疆人權不是干涉他國內政；他並預期中國將批准BNT疫苗上市。

去年12月上任的 蕭茲 （Olaf Scholz）今天首度訪問北京，先後會晤中國國家主席習近平和國務院總理李克強。

這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發近3年來及中共20大落幕後，首位訪問中國的西方領導人，受到高度矚目。

俄羅斯入侵烏克蘭撼動歐洲和平，蕭茲在與李克強的記者會首先嚴詞批評俄國「明目張膽違反國際法」，呼籲中國身為聯合國安理會常任理事國，負起對世界和平的責任。

蕭茲強調，他與習近平都同意俄羅斯威脅用核武「不負責任又危險」，中國應發揮影響力，要求俄國尊重主權和領土完整等聯合國的憲章和原則，「這也是中國自身的願望」。

蕭茲接著表示，他已與習近平和李克強就合作抗疫達成共識，中方同意讓住在中國的外國人接種德國BioNTech公司研發的疫苗，「當然這只是第一步，我期待使用者很快能擴大，讓全民使用這款疫苗」。

蕭茲這次出訪有12家德國企業老闆隨行，其中包括BioNTech的執行長吳沙忻（Uğur Şahin）。早在疫情爆發初期，BioNTech即與上海復星醫藥談好合作條件，但中方遲遲沒有批准上市。隨著中國疫情有擴大趨勢，外界推測中國將引進BioNTech疫苗，終結清零政策。

今年是德國與中國建交50週年，雙方經貿關係密切，不過蕭茲表示「最近變得困難」，例如市場封閉和智慧財產權的問題，以及中國「過去要求交流的領域，現在開始追求自主」和「政治決定經濟」。

蕭茲還說，德國不接受中國對立陶宛的貿易脅迫，「對歐盟個別成員國採取措施，就是針對整個歐盟單一市場」，也不同意中國對歐洲議會議員的制裁。

為報復立陶宛允許「台灣代表處」成立，去年底中國開始阻撓立陶宛進口的商品通關，導致歐盟與中國的貿易爭端升溫，歐盟向世界貿易組織（WTO）提告。

去年3月，中國在歐盟制裁侵犯新疆維吾爾族人權的中共官員後，隨即將歐洲多位議員、學者和智庫列入黑名單，規模在歐中關係史無前例，也為雙邊關係蒙上陰影。

德國是七大工業國集團（ G7 ）今年的輪值主席國，蕭茲是疫情爆發以來首位訪問北京的西方領導人，他強調與中國領導人面對面對話的重要性，並表示雙方會談也觸及「棘手」的台灣和新疆問題。

蕭茲表示，德國對區域的和平和穩定「日益感到憂心」，德國與許多國家一樣遵守「一中政策」，不過「唯有在和平及雙方都同意的前提下，才能改變台灣現狀」。

新疆維吾爾少數民族的人權問題也是今天雙方會談的重點。

蕭茲表示，人權涵蓋政治、經濟、文化和社會權利，具有普世性，聯合國所有成員國都有保障少數民族權利的義務，因此「關切新疆人權不是干涉他國內政」。（編輯：陳惠珍）1111104